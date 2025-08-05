متأثرا وحابسا دموعه.. مورينيو ينعى كوستا "جزء من تاريخي رحل"

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن حزنه الشديد لوفاة لاعب كرة القدم السابق خورخي كوستا، الذي دربه في بورتو، بطل أوروبا عام 2004، ووصفه بأنه "جزء من تاريخه" الذي يتذكره الجميع باعتباره "قائدا" داخل غرفة الملابس.

وألقى مورينيو مدرب فنربخشة التركي كلمةً أمام وسائل الإعلام -الثلاثاء- قبل مباراة فريقه في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد فينورد الهولندي غدا الأربعاء.

وقال مورينيو "جزء من قصتي يتلاشى. هناك قادة، الأمر يتعلق بما تؤمن به. كان خورخي كذلك. كان يحرص على أن يقوم المدرب بعمله؛ ليس بالضرورة أن يكون قائدًا في غرفة الملابس".

🥺 La emoción de Mourinho hablando de Jorge Costa. 🕊️ El exfutbolista que falleció hoy a los 53 años, fue su capitán en el FC Porto, campeón de la Champions League en 2004. pic.twitter.com/s0bzxzXajc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 5, 2025

وبالكاد استطاع "سبيشال ون" حبس دموعه أثناء كلمته، لكنه فكر في عائلة خورخي كوستا وأطفاله، وما سيقوله له اللاعب السابق بنفسه في تلك اللحظة. قال مدرب بورتو السابق: "لو كان خورخي هنا الآن، لقال لي: "احضر المؤتمر الصحفي، ركز على المباراة، انسَ أمري واربح مباراتك غدًا واليوم، سأركز على عملي وأبذل قصارى جهدي، ثم سأبكي".

انتشر خبر وفاة خورخي كوستا بشكل واسع الثلاثاء، عندما أعلن بورتو نفسه أن مديره الرياضي الحالي أصيب بسكتة قلبية في سن 53 عاما.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ببالغ الحزن علمنا بالوفاة المفاجئة للأسطورة البرتغالية خورخي كوستا".

"كان خورخي أكثر من مجرد لاعب كرة قدم. كان قائدًا ومحاربًا حقيقيًا ألهم أجيالًا. كان يجسد الشجاعة والمرونة والولاء"، كتب رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".