بالفيديو.. ليفربول يفوز على بلباو بمباراتين في نفس اليوم

فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني 2-3، اليوم الاثنين، في ثاني مباراة ودية يخوضها الطرفان في يوم واحد فقط.

وكان الفريقان قد لعبا في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز ليفربول 1-4، ليكرر الأخير فوزه في التجربة الودية الثانية أمام الفريق الإسباني.

وتقدم ليفربول عن طريق نجمه المصري وهدافه محمد صلاح في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بلباو التعادل عن طريق أويهان سانسيت في الدقيقة 29.

اشتقنا لأهدافك يا ملك 🎯 pic.twitter.com/86GPHdOvb3 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 4, 2025

وفي الدقيقة 55 سجل كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول، لكنه سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح بلباو في الدقيقة 65.

ونجح جاكبو في تعويض ذلك في الدقيقة 77 حينما سجل الهدف الثالث لفريقه ليفوز بالمباراة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت المقبل، قبل أن يفتتح مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث يوم 15 من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر سيخوض أتليتك بلباو مواجهة ودية أمام أرسنال الإنجليزي يوم السبت المقبل، ثم يفتتح مشواره في بطولة الدوري الإسباني بعد ذلك بعشرة أيام أمام إشبيلية.