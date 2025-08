كيس من البطاطا جائزة رجل المباراة بالدوري الدانماركي

نادرا ما يتابع أحد من خارج البلاد أخبار الدوري الدانماركي لكرة القدم، لكن ما حصل الأحد الماضي أثار ضجة "لطيفة" بعدما مُنح الفرنسي ماكسيم سولاس 55 كيلوغراما من البطاطا بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة فريقه سوندرييسكي مع نودرسيايلاند.

وقال المدافع البالغ من العمر 26 عاما الذي سجل الأحد الهدف الافتتاحي في فوز فريقه 3-2، "تلقيت 55 كيلوغراما من البطاطا بعد مباراتي الأخيرة"، مضيفا "تبرعت بالبطاطا لمطبخ النادي، وهم تبرعوا بجزء منها لمطعم باراسولين الاجتماعي في هادرسليف (غرب البلاد)".

وهذه المرة الأولى التي ينال أفضل لاعب في المباراة جائزة من هذا النوع.

وأوضح المدير الإعلامي في النادي جاكوب رافن أن "راعي المباراة يقرر نوع الجائزة. لقد وجدها مضحكة، والآن تنتشر القصة حول العالم".

ويدافع سولاس عن ألوان سوندرييسكي منذ 2021 بعد انضم إليه من الفريق الدانماركي الآخر فيرماد أماغر.

🇩🇰 Sonderjyske's Maxime Soulas takes an early lead for weirdest MotM prize of the season: 55 kg of potatoes! 😅🥔 https://t.co/nd9Yv8Aez5 pic.twitter.com/pEerh8lsio

— Flashscore.com (@Flashscorecom) August 4, 2025