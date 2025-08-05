شقيقان مغربيان يوقعان لأياكس أمستردام في يوم واحد

أعلن أياكس أمستردام الهولندي الإثنين تعاقده مع الشقيقين المغربيين زكريا وعبد الله وزان. وجاء عبر موقع الفريق على الإنترنت "أياكس وقع عقدا مع المهاجم زكريا (18 عاما)، بعقد لموسمين، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2027".

وبدأ زكريا وزان مشواره بنادي زيبورخيا الهولندي في مدينة أمستردام، قبل أن ينضم لأكاديمية أياكس عام 2016، وليتدرج في الفئات الشبانية لنادي أياكس إلى أن صعد لفريق الشباب تحت 23 عاما.

وقال مارين بويكر مدير الكرة في النادي الهولندي "زكريا مهاجم قوي البنية، ويتمتع برؤية ثاقبة للمرمى. كما أنه يرصد المساحات في منطقة جزاء المنافس ليشكل خطرا حقيقيا من خلال مهاراته المميزة، وسوف يضيف قيمة كبيرة لفريقنا. إننا نأمل أن يُثبت ذلك خلال هذا الموسم مع فريق تحت 23 عاما في أياكس".

كما أعلن أياكس اليوم أيضا تعاقده مع شقيق زكريا، لاعب الوسط عبد الله وزان (16 عاما)، الذي أحرز لقب كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما مع المنتخب المغربي في أبريل/ نيسان الماضي، وتُوج وقتها بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وذكر أياكس أنه وقع عقدا مع عبد الله لمدة 3 مواسم، وسيلعب أيضا في فريق أياكس تحت 23 عاما هذا الموسم، برفقة شقيقه زكريا.

ويحفل تاريخ كرة القدم العالمية بقصص كقصة الشقيقين زكريا وعبد الله، أشهرها قصة الشقيقين الإنجليزيين بوبي وجاك تشارلتون، اللذين لعبا مع بعض لمنتخب انجلترا وتوجا معه بكأس العالم 1966، كما لعب الإخوة راي وسقراطيس البرازيليين مع منتخب السامبا في ثمانينيات القرن الماضي.

كما أن قصة زكريا وعبد الله تشبه تماما قصة الهولنديين فرانك ورونالد اللذين انضما لأكاديمية أياكس نفسها، وتدرجا معا حتى الفريق الأول، حيث استمرا لفترة طويلة جنب إلى جنب في خط دفاع أياكس الذي توجا معه بلقب دوري الأبطال سنة 1995، ليلعبا سويا بعدها لبرشلونة الإسباني.

أما عربيا فثنائية حسام وإبراهيم حسن هي الأشهر، فقد تزامل التوأم طيلة مشاورهما كلاعبين أو كمدربين في عديد الفرق والمنتخب المصري، ليشكلا واحدة من أجمل قصص لعب شقيقين في فريق واحد لكرة القدم.