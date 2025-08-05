شاهد.. إيقاف مباراة ليفربول وبلباو في الدقيقة الـ20 تكريما للراحل جوتا

أوقفت مباراة ليفربول الودية التي جمعته بنظيره أتلتيك بلباو الإسباني أمس، على ملعب أنفيلد تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا، علما أنها الأولى التي تقام على ملعب أنفيلد منذ رحيل المهاجم البرتغالي.

وعند وصول المباراة إلى الدقيقة 20 وهو الرقم الذي وضعه اللاعب الراحل على قميصه طوال فترته مع "الريدز" والتي استمرت 5 مواسم، أُوقف اللعب في لحظة عاطفية مؤثرة.

ووقفت جماهير ليفربول التي ملأت جنبات ملعب أنفيلد ورددت اسم جوتا مع موجة حارة من التصفيق، في وقت رفعت فيه صور اللاعب.

Anfield pay tribute to the late Diogo Jota and his brother Andre Silva in the 20th minute of their first game back at Anfield since their untimely deaths ❤️ pic.twitter.com/M2wP3Uvhog — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 4, 2025

كما انضم لاعبو الفريقين والجهازان الفنيان للجماهير في دقيقة تصفيق جماعي لتكريم اللاعب وشقيقه أندريه سيلفا الذي تُوفي معه في نفس الحادث "المروّع".

وقال موقع "ليفربول إيكو" المختص بنشر أخبار الفريق، إن ليفربول حرص دائما على احترام وتكريم جوتا وما فعله أمام بلباو كان بمثابة "تجديد للوفاء".

وقبل بداية المباراة دخل أسطورة ليفربول فيل تومسون رفقة جون أوريارتي رئيس أتلتيك بلباو إلى أرضية ملعب أنفيلد، ووضعا إكليلين من الزهور أمام المدرج الشهير "ذا كوب".

🫂🖤 You'll never walk alone, Diogo Jota. Goian bego. 💐 Former @LFC player Phil Thompson and #AthleticClub president Jon Uriarte have laid a wreath of flowers in front of The Kop in memory of the late Portuguese footballer.#LFCAthletic pic.twitter.com/hiTwq1w3ku — Athletic Club (@Athletic_en) August 4, 2025

وأكد الهولندي فيرجل فان دايك، قائد ومدافع ليفربول، أنه وزملاءه لن ينسوا جوتا وأنهم سيحرصون على تكريمه في كل ملعب.

إعلان

وقال فان دايك "سوف نفكر فيه خلال المباريات وفي كل ملعب نزوره. لأكون صريحا ما زلنا غير مصدقين ما حدث معه لكننا نبذل ما بوسعنا للتعامل مع هذه المأساة كفريق".

وأضاف "من الغريب العودة لممارسة كرة القدم في ظل هذه الظروف. لن ننسى ديوغو أبدا وبالطبع علينا أن نكرّم ذكراه".

⚫ « C’est étrange de devoir continuer à jouer au football » : Van Dijk se confie sur la mort de Diogo Jota ➡️ https://t.co/LbjoMqyGo7 pic.twitter.com/KjXIemgWEN — SO FOOT (@sofoot) August 4, 2025

وفي الوقت نفسه أكد فان دايك أهمية الوقوف إلى جانب عائلة جوتا، الذي كان أبا لـ3 أطفال.

وتابع الهولندي "عائلته يجب أن تكون دائما في المقام الأول. لا يمكننا حتى تخيّل الألم الذي يعيشونه حاليا. علينا أن نرعى عائلته ووالديه. نحاول أن نكون بجانبهم قدر الإمكان".

وتوفي جوتا وشقيقه في حادث سير مروّع في الثالث من يوليو/تموز 2025 أثناء تنقلّهما عبر إسبانيا في طريق عودتهما إلى إنجلترا، استعدادا لانطلاق فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وأعلن ليفربول في وقت سابق سحب القميص رقم 20 نهائيا من كافة فرق النادي تكريما لجوتا وتقديرا لإسهاماته ووفاء لذكراه.

كما أعلن النادي أنه بصدد إقامة تمثال لجوتا سيتم وضعه خارج ملعب أنفيلد، وذلك باستخدام المواد التي أُعيد تدويرها من الهدايا والتكريمات التي وضعها المشجعون في محيط الملعب بعد وفاته.