حرمان الهلال من المشاركة في السوبر السعودي 2026-2027

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم -الثلاثاء- حرمان الهلال من المشاركة في موسم 2026-2027 من كأس السوبر وتغريمه ماليا.

وجاء القرار بعدما انسحب الهلال الشهر الماضي من كأس السوبر المقررة في أغسطس/آب الجاري.

وقالت اللجنة، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن الهلال امتنع عن المشاركة في مسابقة كأس السوبر السعودية لموسم 2025-2026 بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة، وذلك وفقا لما ورد من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي للعبة.

وقررت اللجنة بناء على ذلك أن الهلال خالف المادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد المحلي للعبة.

وحرمته من المشاركة في كأس السوبر السعودية لموسم 2026-2027، وحرمانه من أي مبالغ مالية مخصصة لنسخة هذا الموسم من البطولة. وأكدت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف.

وستقام نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ بموجب اتفاقية وقعها الشريك التجاري الحصري للاتحاد المحلي للعبة مع مجموعة (إس.إم.سي) مع شركة (إس.يو.إم.كيه.إم) سبورت، في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري.

ورد الاتحاد السعودي على اعتذار الهلال عن المشاركة ببيان جاء فيه "الاتحاد السعودي سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة وذلك من خلال اللجان المختصة".