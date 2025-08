تايسون يكشف عن الملاكم الأكثر رعبا على الإطلاق

كشف أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون عن "الملاكم الأكثر رعبا على الإطلاق" والذي يمكنه أن يسحق خصومه بسلسلة من اللكمات المدمرة.

ويعتبر تايسون حتى الآن أصغر بطل عالمي للوزن الثقيل على مر العصور، حيث كان عمره 20 عاما فقط عندما تغلب على تريفور بيربيك ليحصل على اللقب في عام 1986.

وفي أثناء ذروته، كان تايسون الملقب بـ"مايك الحديدي" الأكثر شراسة على هذا الكوكب، لكن الرجل البالغ من العمر 59 عاما يعترف أنه حتى هو لم يكن مخيفا بقدر مواطنه الأميركي سوني ليستون.

وقال تايسون في برنامج ذا بيغ بودكاست مع شاكيل أونيل نجم السلة الأميركية السابق: "استمع، سوني ليستون هو الملاكم الأكثر رعبا على الإطلاق.. كان ليستون يأتي إلى سانت لويس وشيكاغو، وكانت الشرطة تقول له: "اسمع، لا يمكنك الحضور".

وأضاف البطل العالمي "لقد ضرب أربعة من رجال الشرطة، وكسر فك أحدهم، وأخذ مسدسه، رغم أنهم كانوا يضربونه بالعصا على رأسه، لا يوجد ملاكم مثله إنه وحش".

وتورط ليستون مع عصابة ترتكب جرائم السرقة والسطو المسلح مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في عام 1950 عندما كان في العشرينيات من عمره.

وبعد إطلاق سراحه في عام 1952، بدأ ليستون مسيرته في الملاكمة للهواة، ثم تحول إلى الملاكمة الاحترافية بعد عام واحد فقط.

أصبح ليستون بطلا للوزن الثقيل لأول مرة بعد فوزه على فلويد باترسون في عام 1962، وفاز بالنزال الثاني بعد عام.

ثم واجه محمد علي كلاي -كاسيوس كلاي في ذلك الوقت- في عام 1964 وخسر مرتين أمام الملاكم الأعظم في التاريخ.

كانت آخر معركة خاضها ليستون في عام 1970 ضد تشاك ويبنر بطل الوزن الثقيل الأميركي الذي ألهم شخصية روكي بالبوا التي جسدها الممثل سيلفستر ستالون.

وبعد 7 أشهر فقط، عثرت زوجته جيرالدين على أسطورة الملاكمة ميتا في منزلهما في لاس فيغاس، أحاط الغموض بوفاة ليستون، لكن رسميا توفي بسبب قصور في القلب واحتقان الرئة.

#OnThisDay 62 years ago:

The feared and dreaded Sonny Liston (34-1) again destroyed former champion Floyd Patterson (38-2) inside one round in Las Vegas, to ensure his first defence of the world heavyweight championship…#boxing #history #otd pic.twitter.com/0Uv9dDrFg6

— KT_BOXING 🥊 (@KT_BOXING) July 22, 2025