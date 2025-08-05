بطولة أفريقيا للمحليين: مواجهة السودان والكونغو الديمقراطية تنتهي بالتعادل

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة الكونغو الديمقراطية مع السودان، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان في زنجبار.

شهد اللقاء أول مواجهة رسمية في تاريخ البطولة بين المنتخبين، حيث قدم منتخبا الكونغو الديمقراطية والسودان، أداء حماسيا، وسط حضور جماهيري مميز.

وتقدم منتخب السودان بهدف في الدقيقة 29، حين سدد، موسى حسين، كرة ارتدت من حارس المرمى، سامبا، قبل أن تصل إليه الكرة أمام المرمى ليسدد بهدوء في الشباك.

🎥 HIGHLIGHTS: 🇨🇬 1–1 🇸🇩 Congo and Sudan settle for a draw in their opener. 🤝 Purchase your #TotalEnergiesCHAN2024 tickets here 👉 https://t.co/AbrqIVepKG pic.twitter.com/whOiMVXQ1Z — CAF_Online (@CAF_Online) August 5, 2025

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف البديل كارلي إكونغو، هدف التعادل القاتل للكونغو الديمقراطية في غفلة من الدفاع السوداني.

وواصل بذلك منتخب السودان، نتائجه المتواضعة في البطولة، بعدم تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات، رغم تحسن الأداء مقارنة بنسخة 2022.

سيتعين على كلا المنتخبين البحث عن الفوز في مباراتهما المقبلة، حيث تواجه الكونغو الديمقراطية حامل اللقب السنغال، بينما يصطدم السودان بمنتخب نيجيريا في مواجهة قد تكون حاسمة لمصيرهما في البطولة.