بطولة أفريقيا للمحليين: مواجهة السودان والكونغو الديمقراطية تنتهي بالتعادل

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة الكونغو الديمقراطية مع السودان، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان في زنجبار.

شهد اللقاء أول مواجهة رسمية في تاريخ البطولة بين المنتخبين، حيث قدم منتخبا الكونغو الديمقراطية والسودان، أداء حماسيا، وسط حضور جماهيري مميز.

وتقدم منتخب السودان بهدف في الدقيقة 29، حين سدد، موسى حسين، كرة ارتدت من حارس المرمى، سامبا، قبل أن تصل إليه الكرة أمام المرمى ليسدد بهدوء في الشباك.

