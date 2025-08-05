رئيس الفيفا يدعم حكمة مكسيكية هددت بالقتل بسبب هدف مشكوك فيه

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن دعمه للحكمة كاتيا إيتزيل غارسيا والاتحاد المكسيكي للعبة بعد أن كشفت الحكمة عن تعرضها لإساءة عبر الإنترنت بعد مباراة في كأس الدوريات في أميركا الشمالية.

وأفادت غارسيا، التي أدارت مباريات في مسابقات أخرى للرجال بما في ذلك الدوري المكسيكي الممتاز والكأس الذهبية والألعاب الأولمبية، بأنها تلقت تهديدات بالقتل بعد إدارتها مباراة كأس الدوريات بين سينسناتي ومونتيري يوم الخميس الماضي.

وأثار قرارها باحتساب هدف لصالح الفريق الأميركي، الذي بدا كأنه تسلل، غضب جماهير مونتيري بعد فوز سينسناتي 3-2.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على تطبيق إنستغرام أمس الاثنين "أشعر بالانزعاج والحزن بسبب التهديدات ضد الحكمة كاتيا إيتزل بعد أدائها في مباراة الدور الأول من كأس الدوريات بين مونتيري وسينسناتي. لا مكان في كرة القدم والمجتمع للإساءة والتمييز والعنف بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "في الفيفا، نتضامن مع الاتحاد المكسيكي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) في إدانة تصرفات أولئك الذين يوجهون هذه التهديدات غير المقبولة. ونقدم دعمنا المطلق لمحاسبة المسؤولين عن حدوث ذلك".

وقال الاتحاد المكسيكي في بيان يوم السبت الماضي إنه "سيقدم المشورة ويتضامن مع غارسيا في شكواها للسلطات المختصة".