الجزائري فيغولي ينتقل إلى الدوري العراقي

دعّم فريق أمانة بغداد العائد إلى دوري نجوم العراق لكرة القدم، صفوفه بضم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، بحسب الناطق باسم إدارة النادي.

وقال عدي صبار إن "لجنة تعاقدات اللاعبين المحترفين في نادي أمانة بغداد برئاسة رئيس النادي فلاح مندب المسعودي، نجحت بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي لتمثيل الفريق في الموسم الجديد 2025-2026".

وأضاف "سيشكل لاعب الخبرة فيغولي إضافة مهمة لتشكيلة الفريق ولن يكون مجرد رقم، بل سيضيف قيمة فنية وتسويقية للدوري العراقي بشكل كبير".

وتابع "رسالتنا في النادي وصلت للعالم بأن الدوري العراقي يسير بالاتجاه الصحيح وسيكون جاذبا لأبرز اللاعبين والمدربين مستقبلا".

وأردف "استمرت مفاوضات التعاقد مع فيغولي لأيام. رحّب اللاعب بفكرة التعاقد مع أمانة بغداد كونه وجد العديد من العوامل الإيجابية المساعدة في الدوري العراقي، آملا بتحقيق شيء للنادي ويضيف لمسيرته الاحترافية".

وخاض فيغولي (35 عاما) عدة تجارب مع أندية أوروبية أبرزها مع فالنسيا وألميريا الإسبانيين، وست هام الإنجليزي وغلطة سراي التركي.

وعاد أمانة بغداد إلى دوري نجوم العراق بعد حسمه المباراة الفاصلة أمام فريق نفط البصرة، علما أن الدوري ينطلق في 12 سبتمبر/أيلول بمشاركة 20 فريقا.