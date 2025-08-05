شاهد.. استقبال حافل لمودريتش من جماهير ميلان

حظى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي باستقبال جماهيري حافل، الاثنين، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام بعد انضمامه رسميا للروسونيري بعقد لمدة موسم واحد.

وتجمع المئات من مشجعي الفريق اللومباردي في شارع دانتي وسط مدينة ميلان حيث يقع مقر المتجر الرئيسي للنادي لرؤية لاعبهم الجديد لوكا مودريتش، الذي ألقى قميصه للجماهير.

وأفادت صحيفة "ميلان نيوز" أن أكثر من 400 من مشجعي الروسونيري حضروا بالفعل وهم متشوقون لرؤية مودريتش. قبل ساعة من بداية المؤتمر وظلوا يهتفون للاعب ريال مدريد السابق.

𝗕𝗔𝗚𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗢𝗗𝗥𝗜𝗖 🔴⚫ Store del Milan preso d'assalto dai tifosi rossoneri per incontrare il campione croato pic.twitter.com/Eux0oUOHpW — MilanNews.it (@MilanNewsit) August 4, 2025

وانضم لوكا مودريتش، الذي سيبلغ عامه الـ40 في سبتمبر/أيلول المقبل، رسميا كلاعب في ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد هذا الصيف منهيا مسيرة امتدت 10 سنوات مع النادي الملكي.

تحد جديد لمودريتش

ويخوض قائد كرواتيا والمتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018، وأحد أكثر لاعبي جيله تتويجا بالألقاب، تحديا جديدا بخوضه أول تجربة احترافية في الدوري الإيطالي خلال مسيرته.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا الإسبانية "لقد حصلت على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، خلدت للراحة لكنني تدربت أيضا لأكون في أفضل الحالات البدنية، شاهدت مباراتي أرسنال وليفربول الوديتين ورأيت الكثير من الإيجابيات".

وأضاف في بداية حديثه بقاعة المؤتمرات الصحفية في ميلان والتي عجت بالصحفيين "أتمنى أن يواصل الفريق تطوره".

وتابع "دائما هناك وقت للحماس في أي عمر، لقد حظيت بوداع عاطفي في ريال مدريد، وقد نشأت وأنا أتابع الكرة الإيطالية وميلان كان فريقي المفضل في إيطاليا، لديهم محبون كثر في كرواتيا".