هل تزوج كريستيانو رونالدو سرا؟

أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز التكهنات بشأن زواجها سرا من أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، بعد مشاركتها سلسلة من صور عبر منصة "إنستغرام" لتبادل الصور، تظهر إطلالتها الأنيقة والعفوية، بالإضافة إلى مقطع فيديو يوثق لحظات رومانسية في مناسبة خاصة.

وتحظى جورجينا بأكثر من 67 مليون متابع على "إنستغرام" لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر النساء متابعة في العالم، وإلى جانب دورها كعارضة أزياء، تنظم جورجينا حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي بعناية، حيث تشارك كل شيء من اللحظات العائلية إلى إلهام الموضة.

وظهرت جورجينا وهي ترتدي فستانا أبيض بنقشة زهور وردية رقيقة، كما ارتدت قلادة أنيقة، وعلقت على الصور بالقول "صيف زهري".

وبدا أن عارضة الأزياء الإسبانية تستمتع بالموسيقى وسط ترديد أبنتيها أغنية المطربة الشهيرة سيلين ديون "ماي هارت ويل جو أون"، وعلقت على ذلك بالقول "الاحتفال بالصداقة، من يملك أصدقاء جيدين، يملك كنزا".

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، انهالت التعليقات بسرعة.. "أنت جميلة كالوردة"، "هذا الفستان والأسلوب الأنثوي يناسبانك تماما، تبدين فاتنة"، و"ألانا وإيفا تتمتعان بصوت رائع". لكن ما لفت انتباه المعجبين حقا هو الخاتم الذي ارتدته جورجينا في إصبعها، مما أثار موجة من التكهنات.

لم يكن الزي أو الأجواء المبهجة فقط ما لفت الانتباه، بل أيضا مكان التقاط الصور، حديقة مزينة بأضواء متلألئة، وطاولة مليئة بالزهور مع شموع وأدوات مائدة رومانسية، وجميع أفراد العائلة يستمتعون بالموسيقى، حيث بدا كل شيء وكأنه معد لمناسبة مميزة للغاية.

كما ظهرت جورجينا جالسة على أريكة بجانب وسادة بيضاء مطرزة بحرفي "سي" و"جي"، وهما الحرفان الأولان من اسمي كريستيانو وجورجينا متصلان بقلب، حيث أثارت الصورة شائعات حول زواجها المحتمل من رونالدو.