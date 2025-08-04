تقرير: ميلان ينافس الهلال على ضم نونيز

قدم ميلان الإيطالي عرضا مبدئيا لضم الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الاثنين، أن ميلان يحاول التعاقد مع نونيز، وتم التواصل بين الناديين بشأن ذلك.

ورغم ذلك أوضحت "سكاي" أن ميلان لم يقدم عرضا نهائيا بعد، وسط اهتمام بعض الأندية منها الهلال السعودي.

وكان نونيز يأمل في الرحيل عن ليفربول واللعب في نادٍ بإسبانيا أو في أوروبا، مفضلا ذلك عن أي خطوة أخرى.

لكن الهلال السعودي، الذي لم يقدم بعد عرضا رسميا لضم نونيز، يضع المهاجم الأوروغوياني نصب عينيه.

وقالت "سكاي إيطاليا" إن الفرنسي أرنود كاليمويندو والصربي دوسان فلاهوفيتش والدانماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، من بين الأسماء التي يسعى ميلان لضمها هذا الصيف.

ويتبقى في عقد نونيز مع ليفربول 3 أعوام أخرى.