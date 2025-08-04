منتخب السودان في كأس أمم أفريقيا للمحليين.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

نستعرض مواعيد مباريات منتخب السودان المشارك في النسخة الثامنة لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2024 لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة لمبارياته.

تُقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من الـ2 إلى 30 أغسطس/آب الجاري 2025، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة فازت تنزانيا 2-صفر صاحبة الأرض على بوركينا فاسو بملعب بنجامين مكابا.

يلعب السودان في المجموعة الرابعة بالبطولة التي قسمت فرقها إلى 4 مجموعات كالتالي:

وفي ما يلي مواعيد مباريات السودان بدور المجموعات في كأس أفريقيا للمحليين حسب توقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الثلاثاء 5 أغسطس 2025

الساعة 17:00 – الكونغو × السودان (beIN SPORTS 6)

الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الساعة 20:00 – السودان × نيجيريا (beIN SPORTS 6)

الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الساعة 20:00 – السودان × السنغال (beIN SPORTS 6)

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

تضم قائمة الشركاء الإعلاميين التقليديين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كل من: beIN Sport، Canal+، New World TV، وIMG، والذين سيتولون نقل البطولة.

سيكون بإمكان الجماهير في البلدان الثلاثة المُستضيفة متابعة البطولة عبر القنوات المحلية المعروفة: SuperSport، وKBC، وAzam TV في كينيا؛ وTanzania Broadcasting Corporation وAzam TV في تنزانيا؛ وFUFA TV وUganda Broadcasting Corporation في أوغندا، حيث ستُنقل جميع المباريات باللغات المحلية.

ستمتد التغطية إلى أبرز البلدان المشاركة، كالتالي: قناة RTB في بوركينافاسو، SABC في جنوب إفريقيا؛ TPA في أنغولا؛ RTNC في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ORTM في مالي؛ TVM في مدغشقر وZNBC في زامبيا، مما يضمن تغطية شاملة لعشّاق اللعبة في كافة بلدان القارة الـ54.

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ستُبث المباريات في مناطق دولية رئيسية أيضا خارج أفريقيا، عبر شبكات beIN Sports وCANAL+، إلى جانب قنوات رياضية عالمية مثل Sport TV في البرتغال؛ Ziggo في هولندا؛ وBand في البرازيل.