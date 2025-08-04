النيجيري لوكمان يطلب رسميا الرحيل عن أتالانتا الإيطالي

أبدى المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، رغبته في مغادرة الفريق رسميا، مؤكدا أنه أبلغ إدارة النادي بطلبه الرحيل، سعيا للتوصل إلى اتفاق ودي يُنهي العلاقة بينه وبين النادي.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح لوكمان (27 عاما) أنه اتخذ قراره بعد "أشهر من الوعود غير المُنجزة والمعاملة غير المنصفة"، مشيرا إلى أن إدارة النادي رفضت عرضا اعتبره مناسبا من الناحية المالية، ما دفعه إلى إعلان موقفه علنا.

وأضاف اللاعب الذي سجل 52 هدفا في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى أتالانتا عام 2022: "الاحتفال بلقب الدوري الأوروبي في دبلن مع زملائي والجماهير كان من أكثر اللحظات تأثيرا في مسيرتي"، في إشارة إلى تتويج الفريق بلقب "يوروبا ليغ" عام 2024.

وكان لوكمان قد أزال جميع الإشارات إلى نادي أتالانتا من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يُعلن رسميا رغبته في الرحيل، مؤكدا توصله إلى اتفاق شخصي مع نادي إنتر ميلان للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، رفضت إدارة أتالانتا، أول أمس السبت، عرضا ثانيا من إنتر ميلان بلغت قيمته الإجمالية 45 مليون يورو، تشمل الحوافز، رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف "النيراتزوري".

ولم تُصدر إدارة أتالانتا أي تعليق رسمي بشأن مستقبل لوكمان، وسط تزايد التكهنات حول إمكانية رحيله قبل انطلاق الموسم الجديد.