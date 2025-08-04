شاهد.. راشفورد يتألق ويسجل أول أهدافه مع برشلونة

شكّل ظهور ماركوس راشفورد في مباراته الثالثة فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين حدثا مميزا للجماهير الكتالونية بعدما تمكن المهاجم الإنجليزي من تسجيل أول أهدافه بألوان بطل إسبانيا، وذلك في حدود الدقيقة الـ65 إثر تمريرة حاسمة من إيريك غارسيا.

وساهم الوافد الجديد في الفوز العريض الذي حققه الفريق الكتالوني على حساب الفريق الكوري الجنوبي أفسي دايغو وبنتيجة 5-0.

وجاءت المباراة التحضيرية الثالثة للفريق الكتالوني في جولته الآسيوية من اتجاه واحد، حيث فضل المدرب الألماني هانسي فليك أن يبدأ الشوط الأول بجوان غارسيا وكوندي وأراوجو وجيرارد مارتن وبالدي ودي يونغ وغافي ولامين جمال ودرو ورافينها وليفاندوفسكي.

وتألق لامين جمال كعادته وأسهم في سيطرة فريقه على أحداث الشوط الأول الذي أنهاه برشلونة متقدما بـ3 أهداف نظيفة بعد ثنائية من غافي وهدف من ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني جاء اسم ماركوس راشفورد ضمن قائمة بدلاء فليك، وهم تشيسني وإريك وكوبارسي وكريستنسن وجوفري تورنتس وكاسادو وبيدري وروني وأولمو وتوني فرنانديز وراشفورد، ليواصل الفريق الكتالوني سيطرته المطلقة على منافسه الكوري الجنوبي.

وفضّل المدرب الألماني أن يوظف راشفورد مهاجما مركزيا (رأس حرابة)، في محاولة منه لإعطاء فرصة كاملة للوافد الجديد لإظهار إمكانياته، سواء كان جناحا أو رأس حربة، الأمر الذي ساهم في زيادة حصة برشلونة من الأهداف.

وتمكن فرنانديز من تسجيل رابع أهداف برشلونة في الدقيقة الـ54، ليأتي الدور بعد ذلك على راشفورد ليختتم مهرجان الفريق الكتالوني بتسديدة قوية في مرمى الفريق الكوري الجنوبي بعد تمريرة مخادعة من إيريك غارسيا.

Marcus Rashford scores his first goal in a Barcelona shirt 🚨pic.twitter.com/EPMPl8r4RM — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 4, 2025

وكانت هذه هي الانطلاقة الفعلية للصفقة المهمة التي انتظرها جمهور الفريق الكتالوني هذا الصيف، حيث استطاع راشفورد أن يقدم نفسه بعد ذلك في المباراة بشكل جيد، سواء في إيجاد المساحات لزملائه أو تهديده مرمى الفريق الكوري الجنوبي أكثر من مرة.

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وانتهت المباراة بفوز برشلونة بخماسية نظيفة، وهي المباراة الثانية على التوالي التي استطاعت فيها كتيبة المدرب الألماني أن تسجل 5 أهداف أو أكثر، الأمر الذي شكّل انطباعا إيجابيا لدى فليك من جهة والجمهور الكتالوني من جهة أخرى.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع ماركوس راشفورد في شكل إعارة لمدة موسم واحد مع خيار تفعيل بند الشراء، قادما من مانشستر يونايتد، وقد سبق للدولي الإنجليزي أن لعب معارا الموسم الماضي لفريق أستون فيلا.

يشار إلى أن راشفورد كان الخيار الثالث للمدير الرياضي ديكو بعد كل من الإسباني نيكو وليامز والكولومبي لويس دياز اللذين لم يتمكن الفريق الكتالوني من التعاقد مع أي منهما لأسباب مختلفة.