شاهد.. راشفورد يتألق ويسجل أول أهدافه مع برشلونة

شكّل ظهور ماركوس راشفورد في مباراته الثالثة فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين حدثا مميزا للجماهير الكتالونية بعدما تمكن المهاجم الإنجليزي من تسجيل أول أهدافه بألوان بطل إسبانيا، وذلك في حدود الدقيقة الـ65 إثر تمريرة حاسمة من إيريك غارسيا.

وساهم الوافد الجديد في الفوز العريض الذي حققه الفريق الكتالوني على حساب الفريق الكوري الجنوبي أفسي دايغو وبنتيجة 5-0.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وجاءت المباراة التحضيرية الثالثة للفريق الكتالوني في جولته الآسيوية من اتجاه واحد، حيث فضل المدرب الألماني هانسي فليك أن يبدأ الشوط الأول بجوان غارسيا وكوندي وأراوجو وجيرارد مارتن وبالدي ودي يونغ وغافي ولامين جمال ودرو ورافينها وليفاندوفسكي.

وتألق لامين جمال كعادته وأسهم في سيطرة فريقه على أحداث الشوط الأول الذي أنهاه برشلونة متقدما بـ3 أهداف نظيفة بعد ثنائية من غافي وهدف من ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني جاء اسم ماركوس راشفورد ضمن قائمة بدلاء فليك، وهم تشيسني وإريك وكوبارسي وكريستنسن وجوفري تورنتس وكاسادو وبيدري وروني وأولمو وتوني فرنانديز وراشفورد، ليواصل الفريق الكتالوني سيطرته المطلقة على منافسه الكوري الجنوبي.

وفضّل المدرب الألماني أن يوظف راشفورد مهاجما مركزيا (رأس حرابة)، في محاولة منه لإعطاء فرصة كاملة للوافد الجديد لإظهار إمكانياته، سواء كان جناحا أو رأس حربة، الأمر الذي ساهم في زيادة حصة برشلونة من الأهداف.

وتمكن فرنانديز من تسجيل رابع أهداف برشلونة في الدقيقة الـ54، ليأتي الدور بعد ذلك على راشفورد ليختتم مهرجان الفريق الكتالوني بتسديدة قوية في مرمى الفريق الكوري الجنوبي بعد تمريرة مخادعة من إيريك غارسيا.

Marcus Rashford scores his first goal in a Barcelona shirt 🚨pic.twitter.com/EPMPl8r4RM

— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 4, 2025