صلاح يتحدث عن أهمية الصلاة في حياته

في حوار متلفز، أجاب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، عما يفعله بعد استيقاظه من النوم وأهمية الصلاة في حياته.

وقال قائد منتخب مصر لشبكة " سكاي سبورتس" الرياضية، "عندما أستيقظ أؤدي صلاتي ثمّ أقوم بالتأمل وأشعر بالامتنان، أفكّر بما أنعم الله عليّ به، ممتن جداً لكوني على قيد الحياة، ولأنني في الوضع الذي أنا فيه الآن، إذ يتمنى ملايين الناس أن يكونوا في مكاني".

🗣️ الأسطورة محمد صلاح: عندما أستيقظ أؤدي صلاتي ثم أقوم بالتأمل وأشعر بالامتنان، أفكّر بما أنعِم عليّ به… ممتن جدًا لكوني على قيد الحياة، ولوجودي في هذا الوضع حيث يتمنى ملايين الناس أن يكونوا في مكاني، أنا ممتن للغاية لكل ما حققته، ولما أنا عليه الآن".❤️ pic.twitter.com/yEQtf4rlyv — عالم صلاح (@SalahWorld11) August 30, 2025

وعن مرشحه الأوفر حظاً للظفر بلقب البريميرليغ هذا الموسم، قال: إن "أرسنال هو المرشح الأوفر حظاً للفوز، لأن لاعبيه يلعبون معًا منذ 5 أو 6 سنوات، لذا، فهم يفهمون أسلوب لعب بعضهم البعض"، وتابع: "هناك فرق أخرى مثل (ليفربول) ومانشستر سيتي، غيّرت عددا من لاعبيها، وهو أمرٌ قد يكون معقداً".

وأوضح صلاح "دائمًا أبحث عن سبب للشغف، أحاول دائماً أن أتذكر أياماً مضت، عندما كنتُ صغيراً، لعبتُ كرة القدم لحبي لها وللاستمتاع بها، ولكن الآن انظروا إلى حالي، آتي إلى ملعب أنفيلد، وإذا نظرتم إلي بعد صافرة بداية المباراة ستجدون أنني دائماً ما أنظر إلى الجماهير".

وختم "جئت من مصر طفلا وأصبحت نجماً كبيراً في ملعب أنفيلد، أشعر بالامتنان لوجودي هنا بين الجماهير، حتى عندما أنظر إلى ملاعب التدريب أفكر، يا له من مكان رائع للعمل فيه، إنه لأمر مميز جداً".