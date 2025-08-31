في سن 38.. ميسي ثالثا بقائمة الأكثر مساهمة تهديفية في 2025

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، في المركز الثالث بقائمة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2025.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ميسي فرض اسمه في هذا المكان رغم غيابه عن الكثير من المباريات مع فريقه ومنتخب الأرجنتين بداعي الإصابة، وهو ما انعكس بالسلب على نتائج إنتر ميامي خاصة في الدوري الأميركي.

لكن بمجرد عودته وتحديدا أمام أورلاندو سيتي في نصف نهائي كأس الدوريات، سجّل البرغوث هدفين ليقود فريقه إلى نهائي البطولة لمواجهة سياتل ساوندرز.

وأسهم ميسي في 35 هدفا خلال 37 مباراة خاضها مع الأرجنتين وإنتر ميامي في منافسات الدوري الأميركي، دوري أبطال الكونكاكاف، كأس العالم للأندية وكأس الدوريات خلال العام الجاري.

INTERMINÁVEL! Apenas Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé participaram de mais gols que Lionel Messi em 2025. 🇫🇷 Dembélé – 28 gols e 10 assistências em 38 jogos

🇫🇷 Mbappé – 35 gols e 3 assistências em 41 jogos

🇦🇷 Messi – 27 gols e 10 assistências em 35 jogos 👽😳 pic.twitter.com/xEnca3JziM — R10 Score (@R10Score) August 28, 2025

وعلّقت الصحيفة على إحصائيات ميسي بالقول "هذه الأرقام جعلته خلف اثنين يخطفان الأضواء في القارة الأوروبية وهما الفرنسيان عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي".

ويستعد ميسي لزيادة أرقامه الحالية، حين يقود إنتر ميامي في المباراة النهائية لكأس الدوريات أمام سياتل ساوندرز.

ويسعى ميسي (38 عاما) إلى تحقيق بطولته الثالثة مع إنتر ميامي، بعد أن تُوج سابقا ببطولة كأس الدوريات عام 2023، ودرع المشجعين وهي جائزة رسمية سنوية تُمنح للفريق الأكثر حصدا للنقاط في الدوري الأميركي بين أندية القسمين الشرقي والغربي.

ديمبيلي في الصدارة

في السياق، اعتلى ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان قائمة لاعبي العالم في عدد المساهمات التهديفية خلال العام الحالي، بعد أن فكّ الشراكة مع مواطنه مبابي لاعب ريال مدريد.

وسجل ديمبيلي أمس هدفين وصنع ثالث خلال المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على مضيفه تولوز بنتيجة 6-3 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ديمبيلي (26 عاما) رصيده من المساهمات التهديفية ما بين تسجيل وصناعة 41 هدفا خلال 39 مباراة مع فريقه الحالي ومنتخب فرنسا في عام 2025.

بدوره، تجمّد رصيد مبابي عند 38 هدفا (تسجيلا وصناعة) في 42 مباراة خاضها خلال العام الحالي مع النادي والمنتخب الفرنسي، بعد فشله أمس في هز شباك ريال مايوركا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، كما لم يقدّم أي تمريرة حاسمة لزملائه في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو.

