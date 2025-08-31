قصة مؤثرة لمباراة ميسي الأخيرة مع الأرجنتين في التصفيات المونديالية

ألمح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي إلى قرب اعتزاله اللعب دوليا بعد كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال القائد السابق لبرشلونة بعد فوز فريقه إنتر ميامي 3-1 على أورلاندو، في نصف نهائي كأس الدوريات، عندما سئل عن مباراة منتخب بلاده المقبلة ضد فنزويلا "نعم، ستكون مباراة مميزة جدا بالنسبة لي لأنها الأخيرة في التصفيات".

وأضاف "لا أعرف إذا كانت ستكون هناك مباريات ودية أخرى بعد ذلك، لكن نعم، إنها مباراة مميزة جدا، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي".

وتابع "زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وكذلك أكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي، وسنأخذ التجربة بهذه الطريقة. بعد ذلك، كما قلت، لا أعرف ما الذي سيحدث، كلنا ذاهبون بعقلية الفوز".

بعد فوزه بكأس العالم 2022، توقع كثيرون أن يُنهي ميسي (38 عاما) مسيرته الدولية، لكنه واصل اللعب وسيسعى لمساعدة الأرجنتين على الدفاع عن لقبها الصيف المقبل في مونديال 2026.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات 2026، وسيواجه الأسبوع المقبل فنزويلا والإكوادور في آخر مباراتين له في التصفيات.

ولن يكون مفاجئا أن نرى ميسي يُنهي مسيرته الدولية بعد كأس العالم الصيف المقبل. بعد أن شارك في 184 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، مسجلا 112 هدفا، ويأمل في إضافة المزيد إلى هذا العدد في المونديال المقبل.

وبدأت الأرجنتين فعلا الاستعدادات لاعتزال ميسي، والذي سيكون يوما حزينا للغاية للجميع في جميع أنحاء البلاد وأخيرا، وسط الحديث عن أن لاعب ريال مدريد الجديد فرانكو ماستانتونو سيكون خليفة "البولغا" في منتخب "التانغو".