115 مليون يورو جناها مورينيو من 5 أندية أقالته في السنوات الأخيرة

Fenerbahce's Portuguese head coach Jose Mourinho reacts during the UEFA Champions League play off first leg football match between Fenerbahce (TUR) and Benfica (POR) at the Fenerbahce Sukru Saracoglu Sport Complex in Istanbul on August 20, 2025. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
فنربخشة التركي أقال مورينيو بعد فشله في قيادة الفريق لمرحلة الدوري في أبطال أوروبا (الفرنسية)
Published On 31/8/2025
آخر تحديث: 16:15 (توقيت مكة)

حصد المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو مبلغا فلكيا من بنود الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقوده مع الأندية التي عمل معها في مسيرته التدريبية الخاصة بإقالته من منصبه.

وأُقيل مورينيو (62 عاما) يوم الجمعة الماضي من منصبه كمدرب لفنربخشة التركي بعد فشله في قيادة الفريق لبلوغ مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد يومين من خسارته 0-1 أمام بنفيكا البرتغالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية العريقة، وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مورينيو يقترب من الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 115 مليون يورو) كتعويضات بسبب الإقالات.

وبحسب تقارير تركية فإن مورينيو حصل على مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني تعويضا عن إقالته من تدريب فنربخشة.

مورينيو جنى نحو 100 مليون يورو من الأندية التي أقالته (غيتي)

وكان أكبر تعويض مالي حصل عليه مورينيو في مسيرته هو 19.6 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد عقب موسمه الثالث مع الفريق الإنجليزي، كما حصل "السبيشل ون" سابقا على 26.3 مليون جنيه إسترليني إثر إقالته من تدريب تشلسي على فترتين، وخلال تدريبه ريال مدريد التي جاءت بين فترتيه مع تشلسي؛ تقاضى أيضا 17 مليون جنيه إسترليني تعويضا من النادي الملكي.

أما في محطته الأخيرة في الملاعب الإنجليزية والتي كانت مع توتنهام هوتسبير، فقد تلقى مورينيو 15 مليون جنيه إسترليني تعويضا بعد إقالته من تدريب السبيرز.

وعندما تولى تدريب روما الإيطالي، حصل على مبلغ بسيط عند إقالته من تدريب الذئاب، هو الأقل في مسيرته حين تقاضى 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، ليصل مجموع تعويضات مورينيو إلى 93.9 مليون جنيه إسترليني.

وألمح مورينيو في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى نيته العودة مجددا إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال مورينيو: "أفضل ما يمكن أن أفعله عندما أترك فنربخشة أن أذهب إلى نادٍ لا يشارك في مسابقات اليويفا، لذا إذا احتاج أي فريق في إنجلترا من قاع الجدول إلى مدرب بعد عامين فأنا مستعد لذلك"، ويُذكر أن مورينيو قاد فنربخشة في 62 مباراة في جميع البطولات، حقق معه الفريق 37 فوزا مقابل 11 خسارة و14 تعادل وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ولم يحقق مورينيو أي لقب مع الفريق التركي، وهو ثاني ناد يفشل "السبيشل ون" معه في تحقيق الألقاب بعد توتنهام هوتسبير.

المصدر: صن

