تشلسي يلغي صفقة إعارة جاكسون لبايرن ميونخ واللاعب يرفض العودة للندن

في تطور غير متوقع، ألغى نادي تشلسي الإنجليزي صفقة إعارة نجمه نيكولاس جاكسون لبايرن ميونخ بعد إصابة لاعبه ليام ديلاب، لكن اللاعب يرفض العودة بينما يحاول وكلاؤه إنقاذ الصفقة.

وسافر الدولي السنغالي إلى ألمانيا لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغادر ديلاب الملعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة بعد 13 دقيقة من المباراة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وكان بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع "البلوز" للتعاقد مع جاكسون لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 15 مليون يورو، مع خيار شراء غير إلزامي بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليون يورو.

ووفقا لموقع "ذي أتلتيك" البريطاني، فإن تشلسي أبلغ بايرن ميونخ بإلغاء صفقة الإعارة بعد إصابة ليام ديلاب مهاجم الفريق اللندني، التي ستبعده عن الملاعب لمدة 8 أسابيع.

وأضاف أن تشلسي طلب من لاعبه الدولي السنغالي العودة إلى لندن بعد قرار الاحتفاظ به.

وتشير آخر الأنباء إلى أن جاكسون يرفض العودة إلى إنجلترا، إذ يخضع حاليا للفحص الطبي قبل التوقيع مع بايرن.

وفي وقت سابق السبت، انتقل الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم تشلسي، إلى ميلان الإيطالي، مما يعني أن جواو بيدرو المنضم حديثا إلى النادي سيبقى المهاجم الوحيد في قائمة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وانضم جاكسون إلى تشلسي في صفقة بقيمة 37 مليون يورو من فياريال قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، سجل 30 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 81 مباراة في جميع المسابقات.