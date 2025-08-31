أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

كشف تقرير بريطاني عن سعي عدة أندية أوروبية لرفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية لكرة القدم، مع استمرار الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة تايمز البريطانية أن بعض الأندية حاولت التقدّم بطلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعفيها من اللعب ضد الفرق الإسرائيلية بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

Concerns are increasing among football leaders over the growing pressure around Israeli sides’ participation in European club and national team competitions due to the war in Gaza. Read @martynziegler's notebook ⬇️https://t.co/rwT2Csavbb — Times Sport (@TimesSport) August 29, 2025

وأوضحت أن عددا من الأندية -لم تذكر اسمها- استفسرت من يويفا عما إذا كان هناك إجراء يتيح لها طلب تجنّب مواجهة فريق إسرائيلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم تقديم طلبات رسمية بهذا الخصوص، لكن الفكرة تُدرس بجدية.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر داخل يويفا أن الأخير لم يتلق طلبات رسمية بشأن رفض مواجهة الفرق الإسرائيلية، مشددة في الوقت نفسه على أن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي 2025-2026 من شأنها أن تفرض تحديات كبيرة من الناحية الأمنية، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات ومظاهرات من الفرق التي ستلعب ضده.

وحسب القرعة، فإن مكابي تل أبيب سيلعب ضد فرق أستون فيلا الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وبولونيا الإيطالي، وفرايبورغ وشتوتغارت الألمانيين، وباوك سالونيك اليوناني وميتيلاند الدانماركي.

ازدواجية معايير

وتأتي هذه الخطوة المحتملة بعد أسابيع من طلب تقدّمت به رابطة مدربي كرة القدم الإيطالية للاتحادَين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، بتعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المسابقات الدولية بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في فلسطين.

وأشارت تايمز إلى وجود تساؤلات كثيرة حول سبب استبعاد روسيا من المسابقات الدولية بسبب حربها على أوكرانيا، وعدم اتخاذ الإجراء ذاته ضد إسرائيل التي قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين على مدار الـ22 شهرا الأخيرة.

أما الاتحاد النرويجي لكرة القدم، فقد أعلن أنه سيتبرع بعائدات مباراته ضد إسرائيل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في العاصمة أوسلو يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في صورة مساعدات لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة.