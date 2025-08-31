شاهد.. طرد حارسي مرمى فريق واحد في 3 دقائق

شهدت إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية البرتغالية حادثة نادرة في تاريخ كرة القدم، بعد طرد حارسي مرمى فريق واحد في غضون دقائق قليلة.

وحدث ذلك خلال المباراة التي جمعت بين فريق بورتيمونينسي و"بنفيكا بي" في منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وكان بورتيمونينسي متقدّما في النتيجة 1-0 قبل أن يتلقى حارس مرماه سيباستيان سيبوا بطاقة حمراء مباشرة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بعدما ارتكب خطأ واضحا، إذ عرقل أحد مهاجمي "بنفيكا بي" خارج منطقة الجزاء، رغم كونه آخر لاعب في فريقه.

43 minutos: Guarda-redes do Portimonense é expulso e entra o guarda-redes suplente. 45+3 minutos: O guarda-redes Suplente é expulso. Isto só no Futebol Português. ❤pic.twitter.com/1m3ivU0f3F — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) August 30, 2025

هذا الطرد أجبر مدرب بورتيمونينسي على إشراك الحارس البديل دوغلاس فريدريش، القادم حديثا من نادي أفاي البرازيلي، ليخوض أولى لحظاته مع الفريق.

لكن مشاركة فريدريش لم تدم سوى دقيقة واحدة، إذ طُرد هو الآخر ببطاقة حمراء مباشرة ثانية أشهرها حكم الساحة هيلدر مالييرو، بسبب لمسه الكرة بيده متعمدا خارج منطقة الجزاء.

اللافت أنه لم يكن لدى بورتيمونينسي أي حارس مرمى على مقاعد البدلاء، وفي ظل هذه الوضع الغريب، اضطر الفريق إلى إشراك أحد اللاعبين في مركز حارس المرمى طوال الشوط الثاني، مكتفيا بـ8 آخرين داخل الملعب.

ورغم هذه الظروف القاسية، فإن بورتيمونينسي تمكن من تحقيق انتصار تاريخي بنتيجة 2-1 في "ملحمة كروية ستظل عالقة في الأذهان"، على حد وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ورفع بورتيمونينسي رصيده إلى 7 نقاط وضعته في المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد "بنفيكا بي" عند 4 نقاط فقط استقر بها في المركز الـ14.