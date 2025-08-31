فليك مدرب برشلونة جلاد أندية مدريد على أرضها
يتفوق برشلونة بشكل كاسح على نظرائه من أندية العاصمة الإسبانية مدريد خارج أرضه، منذ وصول المدرب الألماني هانزي فليك لتدريب الفريق الكتالوني في صيف عام 2024.
ويحل برشلونة اليوم الأحد ضيفا ثقيلا على رايو فاليكانو بملعب فاييكاس، عند الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وخاض برشلونة بقيادة فليك في الموسم الماضي 6 مباريات على ملاعب فرق مدريد في جميع البطولات، لم يذق فيها طعم الخسارة على الإطلاق، وخلال المباريات الست فاز برشلونة في 5 منها، بينما تعادل في واحدة فقط، علما بأن هذه المباريات جاءت في بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن فليك لا يعرف طعم الخسارة في مدريد، فجميع فرق العاصمة وهي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وليغانيس وخيتافي لم تتمكن من إسقاط برشلونة على ملاعبها، رغم أن بعضها نجح في الفوز على البلوغرانا في ملعب مونتجويك الأولمبي.
وأضافت "في مدريد، توجد الملاعب المفضّلة لفليك".
وكان رايو فاليكانو هو أول منافس اصطدم به برشلونة في موسم 2024-2025 على ملعب فاييكاس، وفي تلك المباراة قلب الفريق الكتالوني تأخرّه 0-1 إلى فوز مثير بهدفين لواحد.
𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒
🔥 Rayo Vallecano 1-2 Barça
⚽ Pedri, Olmo#LaLigaHighlights pic.twitter.com/gyZgvdh2Q2
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 30, 2024
بعدها جاء الدور على الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي تعرّض لهزيمة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 0-4 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 11 من الليغا، ثم سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه خيتافي في الجولة الأولى من مرحلة الإياب بالليغا، قبل أن يحقق فوزين متتاليين على مستضيفه أتليتكو مدريد في بطولتي الدوري وكأس الملك.
وأخيرا ردّ برشلونة اعتباره من هزيمته 0-1 أمام ليغانيس في مونتجويك، وفاز عليه في جولة الإياب بمدريد بالنتيجة نفسها.
تاليا نتائج مباريات برشلونة ضد فرق العاصمة الإسبانية مدريد خارج أرضه منذ وصول فليك (موسم 2024-2025):
- رايو فاليكانو 1-2 برشلونة (الجولة 3 من الليغا).
- ريال مدريد 0-4 برشلونة (الجولة 11 من الليغا).
- خيتافي 1-1 برشلونة (الجولة 20 من الليغا).
- أتلتيكو مدريد 2-4 برشلونة (الجولة 28 من الليغا).
- أتلتيكو مدريد 0-1 برشلونة (إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).
- ليغانيس 0-1 برشلونة (الجولة 31 من الليغا).