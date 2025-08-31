مبابي نجم ريال مدريد يقدم "دليلا" على صحة هدفه ضد مايوركا

أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة لتقنية الفيديو لحظة إلغاء هدفه في مباراة فريقه أمام مايوركا في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد أمس فوزا بشق الأنفس على ضيفه مايوركا بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الثالثة من الليغا. وشهدت المباراة حالات تحكيمية فجرت نقاشات حادة في وسائل الإعلام المحلية بعد أن ألغى "الفار" 3 أهداف للفريق الملكي.

ومن بين الأهداف الثلاثة، اثنان لمبابي تم إلغاؤهما بداعي التسلل وواحد للتركي أردا غولر بسبب لمسة يد سبقت إرساله الكرة إلى الشباك.

لكن اللقطة الأولى التي كان بطلها مبابي، هي من أسالت الكثير من الحبر، إذ وضع النجم الفرنسي الكرة في شباك ليو رومان حارس مرمى مايوركا، بعدما تلقى تمريرة رائعة من الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في عمق دفاع الفريق الزائر، وذلك بعد 7 دقائق من البداية.

واحتفل مبابي بالهدف قبل أن يقرر حكم الساحة خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز إلغاءه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد "فار" بداعي وجود تسلل "دقيق للغاية" على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Mbappé no hizo comentarios, solo publicó una imagen en su Instagram. 👀 Real Madrid logró imponerse 2-1 ante Mallorca, a pesar de que le anularon tres goles, dos de ellos a Kylian Mbappé. ⚽❌ pic.twitter.com/tsmc33sf9Y — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 31, 2025

وشارك مبابي لقطة الفار عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على إنستغرام دون أي كتابة أي تعليق، وهو ما عدته الصحيفة بأنه "رسالة مبطنة لاستيائه من قرار الحكم".

وفي الصورة أظهر خط التسلل المرسوم، جزءا طفيفا من رأس مبابي بالكاد يتخطى آخر مدافع لمايوركا بالإضافة إلى جزء من ذراعه، ليبقى الجدل حول ما إذا كان احتُسب التسلل على أساس الرأس أم الذراع.

إعلان

أما جماهير ريال مدريد التي كانت على مدرجات ملعب البرنابيو فقد تراوحت ردود أفعالها بين الذهول والغضب، ولم تتردد في التعبير عن استيائها من قرارات التحكيم مرددة هتافات احتجاجية ضد اللجنة الفنية للحكام كما أكدت الصحيفة ذاتها.

بدوره، أعرب الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو المعروف بتعصّبه لريال مدريد عن دهشته من إلغاء الهدف رغم اعترافه بأن الهدف أُلغي "بسبب شعرة واحدة فقط".

ويرى رونسيرو أن مثل هذه القرارات "تدمّر كرة القدم" كما صرّح لشبكة "كادينا سير" الإسبانية.

ونشر حساب "أركيفو فار" الشهير المتخصص في الحالات التحكيمية عبر منصة "إكس"، صورة "الفار" دون أي شرح أو تعليق، في دليل جديد لربما على صعوبة اللقطة.

يُذكر أن مبابي فشل في مواصلة هوايته بهز الشباك أمام مايوركا، ليتجمد رصيد أهدافه عند 3 في الليغا منذ بداية الموسم الجديد، بواقع هدف في مرمى أوساسونا بالجولة الأولى و2 في شباك ريال أوفييدو بالجولة الثانية.