في أغنيته الأولى.. راموس يتذكر رحيله العاطفي عن ريال مدريد

غادر سيرجيو راموس نادي طفولته إشبيلية في وقت سابق من هذا العام للانضمام إلى نادي مونتيري الذي يلعب في الدوري المكسيكي الممتاز.

حقق اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا بداية مثمرة في حياته بالمكسيك، إذ سجل 3 أهداف في الدوري في 12 مباراة مع فريقه الذي يحتل صدارة الدوري.

ومع ذلك لم ينس شغفه الآخر في الحياة وهو الغناء وأصدر بطل العالم الإسباني -الذي يتابعه 246 ألف مستمع شهريا على سبوتيفاي- أغنيته المنفردة الأولى اليوم الأحد بعنوان "سيبيليس".

ويشير العنوان إلى ساحة بلازا دي سيبيليس في العاصمة الإسبانية التي احتفل فيها راموس بالعديد من الانتصارات الكبرى مع النادي الملكي.

Mi historia, mi música. // My story, my music. CIBELES 🎶 – August 31

19h CEST 🇪🇸

1PM ET 🇺🇸

12PM CT 🇲🇽 pic.twitter.com/9anCsHpdzt — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

وفي الأغنية المصورة يظهر قائد إسبانيا السابق وهو يوقع بينما تظهر لقطات من مسيرته في كرة القدم على الشاشة.

وفي المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يغني راموس بلغته الأم الإسبانية، في إشارة إلى رحيله العاطفي عن ريال مدريد في عام 2020، بعد 16 سنة قضاها مع الميرينغي وحقق 22 لقبا.

أثار أول ظهور موسيقي لراموس ردود فعل متباينة بين المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من جمع أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

قال أحدهم: "بالكاد يمكن فهمك عندما تتحدث، وفوق ذلك، تبدأ في الغناء". واتفق آخر: "يا إلهي، ما هذا؟".

وأضاف ثالث: "عليك أن تعرف متى تتوقف عن محاولة أن تكون الشخصية الرئيسية دائمًا".

بينما دافع مشجعون آخرون عن مشروع راموس الأخير، وكتب أحدهم: "نحن مستعدون. أفضل موسيقى لاتينية".

وليست هذه المرة الأولى، إذ خاض راموس تجربة الغناء في 2018، وأكد في ذلك الوقت، أن الأغنية ليست سوى بداية لمشروع موسيقي كبير.

وكتب في إنستغرام: "منزلي، أصدقائي، الكثير من السحر، وكانت هذه هي النتيجة.. حياتي في أغنية، وما زال هناك الكثير من الأبيات التي لم تُكتب بعد".