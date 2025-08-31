شاهد.. مصارع يهاجم حارس أمن بعد خسارته بالضربة القاضية

شهدت منافسات بطولة الملاكمة القذرة في نسختها الثالثة بداية فوضوية عندما ضرب أحد المصارعين حارس أمن بعد هزيمته بالضربة القاضية.

في نزال ضمن فعالية "دي بي إكس 3" في ذا هانغر بميامي، واجه داستن بيلي شون هوتسينغ، وبعد جولة افتتاحية حامية الوطيس في وزن المتوسط، وجّه بيلي لكمة مضادة قوية أسقطت هوتسينغ أرضا قبل أن يستمر بيلي في توجيه بعض الضربات الأرضية الثقيلة لإنهاء النزال في الجولة الثانية.

ورغم أن تلك اللحظة كانت جنونية، إلا أنها تضاءلت مقارنةً بما حدث بعدها بدقيقتين فقط. فبينما كان بيلي يُجري مقابلة ما بعد النزال ظهر هوتوسينغ وهو يغادر الحلبة قبل أن يشتبك مع حارس الأمن ويوجّه له لكمة قوية ثم اندلعت فوضى عارمة.

وفي نزال آخر، أنهى تايسون نام، بطل وزن الذبابة السابق في بطولة فنون القتال المختلطة، النزال سريعا مع ريكي بانديخاس قبل أن يتغلب أليكس كاسيريس، المخضرم والذي خاض 30 مواجهة، على شون ويست في الجولة الثانية.

وبعد أيام من إبعاده من بطولة "يو إف سي" بسبب فشله في رفع الوزن للمرة الثانية على التوالي، تغلب بريان باتل على ديريك دي فريتاس بالضربة القاضية في 56 ثانية.

تبع ذلك فوز مفاجئ لجيمس كانون، الذي تغلب على بطل الجودو الأولمبي وبطل الوزن المتوسط ​​​​في بطولة "بيلاتور" هيكتور لومبارد في 19 ثانية فقط.

وفي الحدث الرئيسي، فاز جيرزينيو روزينسترويك، بطل الوزن الثقيل السابق في منظمة يو إف سي، بلقب وزن 265 رطلا الشاغر بعد تغلبه على راكيم كليفلاند.

ما قواعد بطولة الملاكمة القذرة؟

ينظم منافسات الملاكمة الهجينة المصارعين السابقين في "يو إف سي" جون جونز ومايك بيري، وتستقطب البطولة حشدا كبيرا في ميامي بولاية فلوريدا.

واكتسبت بطولة الملاكمة القذرة، التي تم إطلاقها في أواخر عام 2024، اهتماما سريعا بمجموعتها الديناميكية من القواعد.

وتتميز هذه الرياضة القتالية الناشئة بمجموعة قواعد هجينة؛ إذ يتم خوض المعارك بقفازات فنون قتالية مختلطة مقاس 4 أونصات، وفي حين أن الضربات بالأطراف السفلية، مثل الركلات والركبتين، غير مسموح بها، فإن كل شيء آخر تقريبا مسموح به.