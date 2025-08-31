دو بليسيس يعترف بأفضلية شيماييف ومدربه: لن ننام حتى نستعيد الحزام

بعد أيام من الصمت، خرج المقاتل الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس عن صمته عقب خسارته لقب الوزن المتوسط أمام حمزة شيماييف في عرض الألعاب القتالية المختلطة "يو إف سي 319" (UFC 319) الذي أقيم يوم 16 أغسطس/آب الجاري، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أدائه، ومتعهّدًا بالعودة أقوى.

دو بليسيس، الذي كان أمام فرصة تاريخية ليدخل قائمة أكثر المقاتلين دفاعًا عن الحزام في تاريخ المنظمة، وجد نفسه عاجزًا أمام قوة وهيمنة شيماييف الذي انتزع اللقب وأوقف مسيرة البطل السابق.

وقال البطل السابق في بيان على حسابه بـ"إنستغرام" إنه يتقبل هذه الهزيمة بصدر رحب "أكره الخسارة، لكنها جزء من الحياة وجزء من لعبتنا. لولا المر، لما كان الحلو حلوًا. لست خاسرًا جيدًا، لأن الخاسر الجيد يصبح خاسرًا معتادًا. لكنني تلميذ شغوف للفنون والحياة، وأؤمن أن هذه التجربة ستدفعني نحو العظمة".

وأضاف "لقد هُزمت أمام مقاتل أفضل مني في تلك الليلة. لا أعذار. أهنئ خصمي وأشكره على شرف مشاركته الحلبة. هذه الخسارة أيقظت في داخلي رغبة ستفضي إلى عودة أقوى من أي وقت مضى".

"لن ننام حتى نستعيد الحزام"

على عكس تلميذه، لم يتردد المدرب مورن فيسر في توجيه انتقادات لاذعة لأداء شيماييف، معتبرًا أن "الهيمنة داخل القفص لا تعني تفوقًا مطلقًا".

وقال فيسر في تصريحات إذاعية "الكل يضحك الآن ويقول إن دريكوس انكشف. نعم، خسر، لكننا سنعود سريعًا. هذه ليست مصارعة حلبة، بل نزال حقيقي. قد خسرنا المعركة، لكن الحرب لم تنتهِ. نزال واحد، ولن ننام حتى نستعيد الحزام".

ماذا بعد الخسارة؟

وبحسب تقارير إعلامية، فإن دو بليسيس لن يحصل على إعادة فورية للقب بسبب الأداء الذي ظهر به، مما يفتح الباب لتكهنات حول خصمه المقبل.

والخيارات المتاحة عديدة، أبرزها مواجهة محتملة ضد الهولندي راينير دي ريدر الذي سيواجه الأميركي أنتوني هيرنانديز في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن المنافس التالي لشيماييف سيكون الفائز من نزال نسور الدين إمافوف وكايو بورالو في عرض "يو إف سي" في باريس.

أما بالنسبة لدو بليسيس، فقد باتت نواياه واضحة وهي العودة إلى القفص في أقرب وقت، وتأكيد أن الخسارة كانت مجرد محطة مؤقتة في رحلته نحو المجد.