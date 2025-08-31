بالفيديو.. خسارة مثيرة لمانشستر سيتي ورقم قياسي لجيمس ميلنر

حقق برايتون آند هوف ألبيون انتصارًا مثيرًا على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف قاتل سجله براجان غرودا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

السيتي تقدم أولًا عبر نجمه النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 34 بعدما تلاعب بمدافعين وسدد من مسافة قريبة، مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم.

لكن برايتون عاد في الشوط الثاني بعد حصوله على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على ماتيوس نونيس، انبرى لها المخضرم جيمس ميلنر بنجاح في الدقيقة 67، ليصبح أكبر لاعب يسجل من ركلة جزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 39 عامًا و239 يومًا.

وفي اللحظات الأخيرة، استغل غرودا ثغرة في دفاع الضيوف، كسر مصيدة التسلل، راوغ الحارس جيمس ترافورد، وسجل هدف الفوز الذي منح برايتون 3 نقاط غالية، وألحق بالسيتي الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة.