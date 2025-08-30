ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

يستضيف ريال مدريد، مايوركا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويتطلع لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الليغا.

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، يسعى ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، للحفاظ على سجله القوي على أرضه، في حين يدخل مايوركا بقيادة خافيير أراساتي المواجهة وهو يأمل في كسر سلسلة من النتائج المقلقة.

ويدخل الريال اللقاء بأفضلية واضحة، بعد بداية قوية للموسم وحفاظه على سجله المميز في ملعبه، إذ لم يعرف الخسارة في آخر 20 مباراة بالدوري على أرضه.

أما مايوركا، بقيادة المدرب خافيير أراساتي، فيدخل المباراة بأمل الخروج بنتيجة إيجابية تكسر سلسلة الهزائم التي تلقاها أمام ريال مدريد في السنوات الأخيرة، إذ خسر في آخر 6 زياراته إلى البيرنابيو.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الليغا:

تقام المباراة اليوم السبت 30 أغسطس/آب الجاري، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات البث الحي والمباشر لمواجهة ريال مدريد ومايوركا في الليغا:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ورغم أن كفة الأرقام تميل تماما لصالح الميرينغي (ريال مدريد)، أثبت مايوركا الموسم الماضي أنه خصم قادر على إزعاج الكبار، بفضل تنظيمه الدفاعي ومباغتاته الهجومية.

والتقى ريال مدريد مايوركا 72 مرة في الدوري الإسباني، وفاز في 42 مباراة، مقابل 18 انتصارا لمايوركا، بينما انتهت 12 مواجهة بالتعادل.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري، فاز ريال مدريد في 8 مرات مقابل فوزين فقط لمايوركا، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في مايو/أيار 2025، وانتهت بفوز ريال مدريد 2-1.

وحقق الريال الفوز في أول مباراتين له بالدوري على حساب ضيفه أوساسونا بهدف نظيف ثم تغلب على مضيفه ريال أوفيدو بثلاثية نظيفة، في المقابل، لم يحقق مايوركا أي انتصار بالدوري حتى الآن، إذ خسر أمام برشلونة بثلاثية نظيفة وتعادل مع سلتا فيغو 1-1.

التشكيلتان المتوقعتان لفريقي ريال مدريد ومايوركا:

ريال مدريد: كورتوا، كارفخال، روديغير، هويسين، كاريراس، تشواميني، فالفيردي، غولر، ماستانتونو، مبابي، فينيسيوس.

كورتوا، كارفخال، روديغير، هويسين، كاريراس، تشواميني، فالفيردي، غولر، ماستانتونو، مبابي، فينيسيوس. مايوركا: رومان، فاليجنت، راييو، كومبولا، موراي، مورلانيس، كوستا، موخيكا، موريكي، أسانو.