14 ساعة طيران تنتظر ريال مدريد لمواجهة كيرات بدوري الأبطال

تثير مواجهة كيرات ألماتي من كازاخستان في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، قلقا كبيرا داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، رغم أن المباراة تعد سهلة للغاية على الورق بالنسبة للفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في دوري الأبطال (15)، سيضطر لقطع رحلة سفر شاقة جدا من أجل خوض تلك المباراة على ملعب سنترال ستاديوم معقل كيرات، وهو ما تسبّب بانزعاج كبير داخل أروقة النادي الأبيض.

وأوضحت أن ريال مدريد سيحتاج من 12 إلى 14 ساعة طيران من العاصمة الإسبانية إلى كازاخستان ثم العودة إلى مدريد، ووصفتها "بأنها الرحلة الأكثر رعبا" للنادي الملكي.

وتصل المسافة بين مدريد ومدينة ألماتي القريبة من الحدود الصينية إلى أكثر من 8 آلاف كيلو متر، وعليه فإن الرحلة الجوية تحتاج إلى أكثر من 7 ساعات لقطع هذه المسافة وفق الصحيفة.

وقد يترتب على هذه الرحلة الطويلة آثار جسدية ونفسية ستُنهك الفريق الذي ينافس على جميع ألقاب الموسم الجديد 2025-2026.

يُذكر أن 85% من أراضي دولة كازاخستان تقع في المنطقة الجغرافية التابعة لقارة آسيا، كما أن مدينة ألماتي التي تضم فريق كيرات لا تبعد عن الحدود مع الصين سوى 300 كيلو متر.

ومن المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد مباريات مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية العريقة اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لريال مدريد هو أن يلعب مباراته ضد كيرات في نفس الأسبوع الذي سيخوض فيه موقعة كلاسيكو الدوري الإسباني ضد الغريم برشلونة، وقالت "احتمال صعب لكنه ممكن جدا".

وفي حال تأكد إقامة المباراة أحد يومي 21 أو 22 أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن ريال مدريد سيلعب ضد برشلونة بعد رحلة جوية طويلة (14 ساعة ذهابا وإيابا) وهو أمر مرهق.

أما إذا صادف موعد المباراة بين كيرات وريال مدريد في الجولات الأخيرة من مرحلة الدوري، فقد يخوض "الميرنغي" لقاء في ظروف مناخية قاسية.

ويبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى في ألماتي خلال شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، نحو 10 درجات تحت الصفر.

وتعرّف ريال مدريد يوم الخميس الماضي على منافسيه في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، إذ سيلعب ضد 8 فرق، سيستقبل 4 منها على ملعبه سانتياغو برنابيو بينما سيواجه الأربعة الآخرين خارج معقله.

تعرف على مواجهات ريال مدريد في مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا#دوري_أبطال_أوروبا | #قرعه_دوري_ابطال_اوروبا pic.twitter.com/iJPqCD81Lu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 28, 2025

منافسو ريال مدريد على أرضه:

مانشستر سيتي الإنجليزي.

يوفنتوس الإيطالي.

أولمبيك مارسيليا وموناكو الفرنسيين.

منافسو ريال مدريد خارج أرضه: