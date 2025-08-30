منتخب مصر يرفض مواجهة زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام مصرية أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني رفض عرضا لخوض مباراة ودية ضد منتخب زامبيا بقيادة مدربه الإسرائيلي أفرام غرانت في نوفمبر/تشرين الثاني لتجنب إثارة الجدل أو غضب الجماهير.

ووفقا للمصادر الصحفية فإن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب حسام حسن، رفض عرضا من شركة تسويق رياضي لإقامة مباراة ودية ضد زامبيا.

واتُّخذ قرار الرفض بسبب أن مدرب زامبيا هو الإسرائيلي أفرام غرانت.

ورفض حسام حسن العرض رفضًا قاطعًا، وذلك لتجنب إثارة الخلافات أو إثارة ردود فعل غاضبة من الجماهير ووسائل الإعلام المصرية.

وقيل إن الجهاز الفني يعتقد أن مباراة ودية ضد فريق يديره غرانت قد تضع مصر في موقف محرج وتولد توترا لا داعي له قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر/كانون الأول.

وتولى غرانت تدريب منتخب زامبيا الأول لكرة القدم بموجب عقد لمدة عامين، في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويأمل الفراعنة في الوصول إلى البطولة بأقصى درجات التركيز والاستعداد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب ما وصفه بتكريم مختزل وغامض لسليمان العبيد، المعروف باسم "بيليه الفلسطيني" بسبب عدم توضيح أسباب وفاته، حيث استشهد في غزة برصاص الاحتلال أثناء انتظاره المساعدات.

وسيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر سبتمبر/أيلول المقبل، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس/آب، وذلك بسبب رغبته في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين بعد آخر جولة قبل التوقف.