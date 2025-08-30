ليفربول ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يتطلع ليفربول وأرسنال لمواصلة انطلاقتهما المثالية في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة.

وحافظ الفريقان على العلامة الكاملة حتى الآن، بعد انتهاء أول مرحلتين من المسابقة، حيث افتتح ليفربول (حامل اللقب) مسيرته بالفوز 4-2 على ضيفه بورنموث، قبل أن يحقق فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة 3- 2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد.

أما أرسنال، الذي حصل على الوصافة في المواسم الثلاثة الأخيرة، فبدأ مشواره بالبطولة هذا الموسم بانتصار ثمين 1-0 على مضيفه مانشستر يونايتد في معقله (أولد ترافورد) بالجولة الافتتاحية، ثم حقق فوزا كاسحا 5 -0 على ضيفه ليدز يونايتد في المرحلة الثانية.

ويعد الفريقان اللذان تعادلا 2-2 في مباراتيهما بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ضمن 3 أندية فازت في أول جولتين بالمسابقة هذا الموسم برفقة توتنهام هوتسبير، وهو ما يحفزهما لحصد النقاط الثلاث أملا في مواصلة البداية الرائعة، والحصول على قوة دفع جيدة في الجولات الأولى من البطولة العريقة.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة اليوم الأحد 31 أغسطس/آب الجاري على ملعب أنفيلد، وتنطلق الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الدوحة والقاهرة ومكة المكرمة والسابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

قنوات البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وكالعادة، ستكون الأضواء مسلطة على النجم الدولي المصري محمد صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا الموسم الماضي، والذي لعب دورا مهما في فوز ليفربول بأول مرحلتين بالمسابقة، عقب تسجيله هدفا في بورنموث، وصناعته هدف الفوز أمام نيوكاسل.

وحال تمكن صلاح من هز شباك أرسنال، فسوف يتجاوز الرقم التاريخي للإنجليزي آندي كول، وينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر العصور برصيد 188 هدفا، ليقترب أكثر من الثلاثة الكبار آلان شيرر، وواين روني، وهاري كين.

أما على صعيد صناعة الأهداف، فإن تمريرة واحدة فقط ستجعل (الفرعون المصري) يعادل رقم المخضرم جيمس ميلنر، صاحب المركز التاسع في قائمة أفضل صناع اللعب بتاريخ البطولة بـ89 تمريرة حاسمة.

ويمتلك قائد منتخب الفراعنة سجلا حافلا أمام أرسنال، ففي 18 مباراة لعبها ضد الفريق الملقب بـ(المدفعجية) مع مختلف الأندية التي دافع عن ألوانها، تمكن صلاح من تسجيل 11 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، ليساهم بذلك في 15 هدفا.

وخلال المباريات السابقة التي جمعته مع أرسنال في جميع المنافسات، حقق صلاح، الذي أكمل عامه الـ33 في يونيو/حزيران الماضي، 8 انتصارات مقابل 6 تعادلات و4 هزائم.

ودائما ما تتسم لقاءات ليفربول وأرسنال بالإثارة والندية، لا سيما في الفترة الأخيرة، التي شهدت تعادل الناديين في مبارياتهما الأربع الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أرسنال هو صاحب آخر فوز في لقاءات الفريقين بالبطولة، حينما تغلب 3-2 على ليفربول في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2022 على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وبينما يعود آخر انتصار لليفربول على أرسنال بالدوري إلى 16 مارس/آذار 2022، فإن الفريق اللندني لم يتمكن من تحقيق أي فوز في مواجهات الفريقين على ملعب (أنفيلد)، معقل فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي يستضيف المباراة المقبلة، منذ الثاني من سبتمبر/أيلول 2012، عندما انتصر 2- صفر، تحت قيادة مديره الفني الأسبق الفرنسي أرسين فينغر.

ويحمل هذا اللقاء الرقم 203 في تاريخ مباريات الفريقين ببطولة الدوري، حيث حقق ليفربول 79 فوزا، مقابل 67 انتصارا لأرسنال، في حين فرض التعادل نفسه على 56 لقاء.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 244 مباراة بجميع المنافسات، حيث حقق ليفربول خلالها 95 انتصارا، مقابل 83 فوزا لأرسنال، وخيّم التعادل على 66 لقاء.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

أليسون. برادلي، كوناتي، فان دايك، كيركيز؛ سوبوسلاي، جرافينبيرش؛ صلاح، فيرتز، خاكبو؛ إكيتيكي.

تشكيلة أرسنال المتوقعة

رايا؛ تيمبر، ساليبا، غابرييل، كالافيوري؛ إيزي، زوبيمندي، رايس؛ مادويكي، غيوكيريس، مارتينيلي.