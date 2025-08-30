شاهد.. هدف مارادوني في دوري الدرجة الثانية الإسبانية

خطف إنريكي كليمنتي لاعب لاس بالماس الأضواء في دوري الدرجة الثانية الإسبانية بعدما سجّل هدفا مذهلا على طريقة الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وحقق لاس بالماس أول فوز له في الموسم الجديد وجاء على حساب مضيفه قرطبة بنتيجة 1-3 في المباراة التي جرت على ملعب نويفو أركانخيل لحساب الجولة الثانية من البطولة.

واستلم كليمنتي (26 عاما) الكرة على الجهة اليسرى وانطلق بها متجاوزا لاعبين من قرطبة، ثم تخطى الثالث وانطلق بسرعة كبيرة مخترقا الدفاع، وبعدما قطع مسافة 60 مترا في 6 ثوان وجد نفسه وجها لوجه مع كارلوس مارين حارس مرمى الفريق المحلي، قبل أن يسدّد كرة قوية متقنة في الزاوية البعيدة.

🏍️💨 Enrique Clemente arrancó la moto. ⚽️ Disfruta del espectacular golazo del lateral de la @UDLP_Oficial. 🤯 Desde campo propio hasta el fondo de la red.#LALIGAHYPERMOTION | #VUELVELALIGA | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/DxDM1qxAUX — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) August 29, 2025

واحتفل اللاعب بطريقة تليق بهذا الهدف الرائع، إذ رمى نفسه على أرض الملعب رافعا قبضتيه عاليا، فيما اندفع جميع زملائه من على دكة البدلاء، نحوه لمعانقته.

وعلقت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية على الهدف بالقول إنه ذكّر "بالهدف الأسطوري الذي أحرزه دييغو أرماندو مارادونا في مرمى إنجلترا خلال منافسات كأس العالم 1986 التي أُقيمت في المكسيك".

وأضافت "ينظر كثيرون إلى هذا الهدف على أنه أحد أجمل أهداف الموسم في الدرجة الثانية، خاصة وأنه جاء من لاعب مدافع".

يُذكر أن كليمنتي عاد في الموسم الجديد إلى لاس بالماس، بعد أن خاض الموسم الماضي 2024-2025 مُعارا إلى ريال سرقسطة.

ويحتل لاس بالماس المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها بعد تعادله 1-1 مع أندورا في الجولة الأولى، وفوزه على قرطبة 3-1 في الجولة الثانية.