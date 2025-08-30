جدول وتوقيت مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جدول مباريات مرحلة الدوري، اليوم السبت، عقب القرعة التي أجريت أول من أمس الخميس.

وسوف تقام مباريات الجولة الأولى من الموسم في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن المقرر أن يلعب سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم 17 سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى ليفربول، الذي سيواجه أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، الذي سيواجه أياكس.

ومن بين مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى التي تقام يوم 16 سبتمبر/أيلول، يلتقي يوفنتوس مع بوروسيا دورتموند وريال مدريد مع مارسيليا.

ويلتقي فريقا باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت مع كوبنهاجن وجالطة سراي، على الترتيب، يوم 18 سبتمبر/أيلول، عندما يستضيف مانشستر سيتي فريق نابولي، كما يلتقي برشلونة مع مضيفه نيوكاسل.

وتستمر منافسات مرحلة الدوري حتى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقا لقاعدة جديدة، الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في مركز أعلى من منافسيها ستلعب على أرضها في مباراة الإياب لكل مباريات الإقصاء، وليس فقط في الدور الأول.

وتختتم بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو/أيار 2026 بإقامة المباراة النهائية في بودابست بالمجر.

جدول وتوقيت مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا: (مكة المكرمة)

الجولة الأولى

الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول 2025

أتلتيك بلباو x أرسنال (19:45)

آيندهوفن x يونيون سان جيلواز (19:45)

يوفنتوس x بوروسيا دورتموند (22:00)

ريال مدريد x مرسيليا (22:00)

بنفيكا x كاراباخ (22:00)

توتنهام x فياريال (22:00)

الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025

أولمبياكوس x بافوس (19:45)

سلافيا براغ x بودوغليمت (19:45)

أياكس x إنتر (22:00)

بايرن ميونخ x تشلسي (22:00)

ليفربول x أتلتيكو مدريد (22:00)

باريس سان جيرمان x أتلانتا (22:00)

الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2025

كلوب بروج x موناكو (19:45)

كوبنهاغن x ليفركوزن (19:45)

فرانكفورت x غلطة سراي (22:00)

مانشستر سيتي x نابولي (22:00)

نيوكاسل يونايتد x برشلونة (22:00)

سبورتنغ لشبونة x كيرات ألماتي (22:00)

الجولة الثانية

الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025

إعلان

أتلانتا x كلوب بروج (19:45)

كيرات ألماتي x ريال مدريد (19:45)

أتلتيكو مدريد x فرانكفورت (22:00)

تشلسي x بنفيكا (22:00)

إنتر x سلافيا براغ (22:00)

بودوغليمت x توتنهام (22:00)

غلطة سراي x ليفربول (22:00)

مارسيليا x أياكس (22:00)

بافوس x بايرن ميونخ (22:00)

الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025

كاراباخ ضد كوبنهاغن (19:45)

يونيون سان جيلواز x نيوكاسل يونايتد (19:45)

أرسنال x أولمبياكوس (22:00)

موناكو x مانشستر سيتي (22:00)

ليفركوزن x آيندهوفن (22:00)

بوروسيا دورتموند x أتلتيك بلباو (22:00)

برشلونة x باريس سان جيرمان (22:00)

نابولي x سبورتينغ لشبونة (22:00)

فياريال x يوفنتوس (22:00)

الجولة الثالثة

الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025

برشلونة x أولمبياكوس (18:45)

كيرات ألماتي x بافوس (18:45)

أرسنال x أتلتيكو مدريد (22:00)

ليفركوزن x باريس سان جيرمان (22:00)

كوبنهاغن x بوروسيا دورتموند (22:00)

نيوكاسل يونايتد x بنفيكا (22:00)

آيندهوفن x نابولي (22:00)

يونيون سان جيلواز x إنتر (22:00)

فياريال x مانشستر سيتي (22:00)

الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025

أتلتيك كلوب x كاراباخ (19:45)

غلطة سراي x بودو غليمت (19:45)

موناكو x توتنهام (22:00)

أتلانتا x سلافيا براغ (22:00)

تشلسي x أياكس (22:00)

فرانكفورت x ليفربول (22:00)

بايرن ميونخ x كلوب بروج (22:00)

ريال مدريد x يوفنتوس (22:00)

سبورتينغ لشبونة x مرسيليا (22:00)

الجولة الرابعة

الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

سلافيا براغ x أرسنال (20:45)

نابولي x فرانكفورت (20:45)

أتلتيكو مدريد x يونيون سان جيلواز (23:00)

بودو غليمت x موناكو (23:00)

يوفنتوس x سبورتينغ لشبونة (23:00)

ليفربول x ريال مدريد (23:00)

أولمبياكوس x آيندهوفن (23:00)

باريس سان جيرمان x بايرن ميونخ (23:00)

توتنهام x كوبنهاغن (23:00)

الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

بافوس x فياريال (20:45)

كاراباخ x تشلسي (19:45)

أياكس x غلطة سراي (22:00)

كلوب بروج x برشلونة (22:00)

إنتر x كيرات ألماتي (22:00)

مانشستر سيتي x بوروسيا دورتموند (22:00)

نيوكاسل يونايتد x أتلتيك بلباو (22:00)

مرسيليا x أتلانتا (22:00)

بنفيكا x ليفركوزن (22:00)

الجولة الخامسة

الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

أياكس x بنفيكا (20:45)

غلطة سراي x يونيون سان جيلواز (20:45)

بوروسيا دورتموند x فياريال (23:00)

تشلسي x برشلونة (23:00)

بودو غليمت x يوفنتوس (23:00)

مانشستر سيتي x ليفركوزن (23:00)

مارسيليا x نيوكاسل يونايتد (23:00)

سلافيا براغ x أتلتيك بلباو (23:00)

نابولي x كاراباخ (23:00)

الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

كوبنهاغن x كيرات ألماتي (20:45)

بافوس x موناكو (20:45)

أرسنال x بايرن ميونخ (23:00)

أتلتيكو مدريد x إنتر (23:00)

فرانكفورت x أتلانتا (23:00)

ليفربول x آيندهوفن (23:00)

أولمبياكوس x ريال مدريد (23:00)

باريس سان جيرمان x توتنهام (23:00)

سبورتينغ لشبونة x كلوب بروج (23:00)

الجولة السادسة

الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025

كيرات ألماتي x أولمبياكوس (18:30)

بايرن ميونخ x سبورتينغ لشبونة (20:45)

موناكو x غلطة سراي (23:00)

أتلانتا x تشلسي (23:00)

برشلونة x فرانكفورت (23:00)

إنتر x ليفربول (23:00)

آيندهوفن x أتلتيكو مدريد (23:00)

يونيون سان جيلواز x مرسيليا (23:00)

توتنهام x سلافيا براغ (23:00)

الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025

كاراباخ x أياكس (20:45)

فياريال x كوبنهاغن (20:45)

أتلتيك بلباو x باريس سان جيرمان (23:00)

ليفركوزن x نيوكاسل يونايتد (23:00)

بوروسيا دورتموند x بودوغليمت (23:00)

كلوب بروج x أرسنال (23:00)

يوفنتوس x بافوس (23:00)

ريال مدريد x مانشستر سيتي (23:00)

بنفيكا x نابولي (23:00)

إعلان

الجولة السابعة

الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني 2025

كيرات ألماتي x كلوب بروج (18:30)

بودو غليمت x مانشستر سيتي (20:45)

كوبنهاغن x نابولي (23:00)

إنتر x أرسنال (23:00)

أولمبياكوس x ليفركوزن (23:00)

ريال مدريد x موناكو (23:00)

سبورتينغ لشبونة x باريس سان جيرمان (23:00)

توتنهام x بوروسيا دورتموند (23:00)

فياريال x أياكس (23:00)

الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني 2025

غلطة سراي x أتلتيكو مدريد (20:45)

كاراباخ x فرانكفورت (20:45)

أتلانتا x أتلتيك بلباو (23:00)

تشلسي x بافوس (23:00)

بايرن ميونخ x يونيون سان جيلواز (23:00)

يوفنتوس x بنفيكا (23:00)

نيوكاسل يونايتد x آيندهوفن (23:00)

مرسيليا x ليفربول (23:00)

سلافيا براغ x برشلونة (23:00)

الجولة الثامنة

الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني 2026

أياكس x أولمبياكوس (23:00)

أرسنال x كيرات ألماتي (23:00)

موناكو x يوفنتوس (23:00)

أتلتيك بلبابو x سبورتينغ لشبونة (23:00)

أتلتيكو مدريد x بودو غليمت (23:00)

ليفركوزن x فياريال (23:00)

بوروسيا دورتموند x إنتر (23:00)

كلوب بروج x مارسيليا (23:00)

فرانكفورت x توتنهام (23:00)

برشلونة x كوبنهاغن (23:00)

ليفربول x كاراباخ (23:00)

مانشستر سيتي x غلطة سراي (23:00)

بافوس x سلافيا براها (23:00)

باريس سان جيرمان x نيوكاسل يونايتد (23:00)

آيندهوفن x بايرن ميونخ (23:00)

يونيون سان جيلواز x أتلانتا (23:00)

بنفيكا x ريال مدريد (23:00)

نابولي x تشلسي (23:00)

مباريات المستوى الأول

مباريات المستوى الثاني

مباريات المستوى الثالث

مباريات المستوى الرابع