شاهد.. حالة طرد غريبة بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

في واحدة من أكثر لحظات الأسبوع غرابة، تلقى مُعلق ملعب بطاقة حمراء غير مسبوقة خلال مباراة حافلة بالأحداث في الدور الفاصل المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ضمن العملاق الروماني يونيفرسيتاتيا كرايوفا مكانه في دوري المؤتمر الأوروبي -أمس الجمعة- بعد فوزه السهل على إسطنبول باشاك شهير في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى البطولة القارية.

فبعد فوزه 2-1 على منافسه التركي الأسبوع الماضي، حقق كرايوفا فوزا ساحقا أمس الخميس بأهداف ألكساندرو سيكالداو وستيفان بايارام وستيفن نسيمبا، ليضمن الفوز بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

ومع تبقي حوالي 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، حسم نسيمبا المباراة لصالح فريقه ليتصبح النتيجة 3-1.

لكن بعد لحظات، وفي مشهد لافتٍ في ملعب "أيون أوبليمينكو"، خرجت الأمور عن السيطرة عندما أشهر الحكم الألماني دانيال شلاغر البطاقة الحمراء مباشرة لمعلق الملعب.

وأشهر شلاغر البطاقة الحمراء بينما كان المذيع في الملعب يهتف باسم نسيمبا مسجل الهدف.

Ayer el árbitro alemán Daniel Schlager se cargó al speaker en la previa de la Conference League.pic.twitter.com/Gd8eWld3p4 — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) August 29, 2025

لم يتضح تماما سبب طرده، لكن الصحفي فيليب سيشلينسكي يدّعي أنه خلال مشاجرة بين لاعبي الفريقين، كان المعلق "يتجول حاملا ميكروفونا ويصرخ في وجوه الخصوم والحكم".

الحادثة غير المسبوقة خلفت الكثير من ردود فعل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم "طُرد معلق الملعب. كيف لا تُحب دوري المؤتمرات؟"، في حين كتب آخر "إذن، هل يُسمح له بالاستمرار في التعليق بما أنه يستطيع القيام بذلك خارج الملعب؟ أم كيف تسير الأمور؟".

وعلق ثالث "أعجبني التلميح إلى إمكانية طرد أي شخص، سواءً كان لاعبا في أي فريق أم لا، ههههه".

وقال رابع "سيكون من المضحك لو أخذ الميكروفون معه إلى غرفة الملابس، وواصل الهتاف".