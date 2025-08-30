برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يسعى برشلونة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم عندما يزور رايو فاليكانو، الذي تغلب عليه آخر مرة في الدوري الإسباني عام 2023.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويأمل الفريق تحقيق فوز آخر قبل توقف الموسم بسبب المباريات الدولية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتعيّن على العملاق الكتالوني أن يعاني الأمرين بعد تخلفه بهدفين أمام مضيفه ليفانتي، قبل أن يحقق ريمونتادا جديدة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف ليتفادى إهدار النقاط.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الليغا:

تقام المباراة الأحد 31 أغسطس/آب الجاري، على ملعب "ملعب كامبو دي فايكاس" في مدينة مدريد.

وتنطلق الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات البث الحي والمباشر لمواجهة برشلونة في الليغا:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يأمل فاليكانو، فريق ضواحي مدريد، استعادة توازنه بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف وحيد في الجولة الماضية، بعد أن استهل الموسم بحصد النقاط الثلاث أمام جيرونا (3-1).

ولن يكون اختبار فاليكانو سهلا بالضرورة بالنسبة للنادي الكتالوني، رغم تفوقه في المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات حيث حقق 16 فوزا مقابل 3 هزائم وتعادلين، حيث يخوض مباراته الثالثة تواليا خارج الديار.

ويستضيف برشلونة، الذي وصل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، باريس سان جيرمان ثم يواجه تشلسي ونيوكاسل يونايتد خارج أرضه خلال مرحلة الدوري في البطولة هذا الموسم.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

غارسيا، كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي، بيدري، دي يونغ، جمال، أولمو، رافينيا، توريس.

تشكيلة رايو فاليكانو المتوقعة

باتالا، راتيو، ليجون، فيليبي، شافاريا، سيس، لوبيز، بالازون، دياز، غارسيا، دي فروتوس.