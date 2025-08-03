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باريس سان جيرمان يلهم فريقا أسكتلنديا

Falkirk manager John McGlynn arrives ahead of the Premier Sports Cup, quarter-final match at Celtic Park, Glasgow. Picture date: Sunday September 22, 2024. (Photo by Andrew Milligan/PA Images via Getty Images)
جون ماكغلين مدرب فالكيرك يعتبر باريس سان جيرمان فريقا يحتذى به (غيتي)
3/8/2025-|آخر تحديث: 15:00 (توقيت مكة)

كشف جون ماكغلين مدرب فريق فالكيرك، العائد مؤخرا إلى الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام 15 عاما أنه استلهم خلال فترة تحضيراته للموسم من باريس سان جيرمان، بطل أوروبا.

وصرح المدرب البالغ من العمر 63 عاما، وهو كشاف مواهب سابق في سيلتيك لصحيفة "ديلي سبورت" البريطانية "نشاهد أسلوب لعبهم ونحاول تقليده. نعرض مقاطع فيديو على اللاعبين كل صباح تقريبا، وخاصة خلال فترة التحضير للموسم، لنمنحهم فكرة عن المسار الذي يجب أن يسلكوه".

Falkirk players lift the trophy at the final whistle after the William Hill Championship match at Falkirk Stadium. Picture date: Friday May 2, 2025. (Photo by Andrew Milligan/PA Images via Getty Images)
فريق فالكيرك عاد إلى الدوري الأسكتلندي الممتاز هذا الموسم (غيتي)

الروح الجماعية هي الأساس

بالنسبة للمدرب الأسكتلندي، يُعطى بناء روح جماعية قوية الأولوية على اللعب الفردي.

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ويُعد تحول نادي العاصمة مثالا يُحتذى به بحسب ماكغلين قائلا "يمتلك لويس إنريكي الآن فريقا متكاملا، ولديه سيطرة أكبر على لاعبيه".

ويضيف "إنهم أصغر سنا، وأكثر ميلا للاستماع وأخذ الأمور في الاعتبار، بدلا من التفكير، حسنا، أعطني الكرة وسأسجل هدفا".

فريق فالكيرك، الذي سيحتفل بعودته إلى الدوري الممتاز غدا الساعة الثالثة عصرا ضد دندي يونايتد، يديره المشجعون بميزانيات متواضعة، وهو بعيد كل البعد عن عمالقة الدوري الأسكتلندي الممتاز.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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