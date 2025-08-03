باريس سان جيرمان يلهم فريقا أسكتلنديا

كشف جون ماكغلين مدرب فريق فالكيرك، العائد مؤخرا إلى الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام 15 عاما أنه استلهم خلال فترة تحضيراته للموسم من باريس سان جيرمان، بطل أوروبا.

وصرح المدرب البالغ من العمر 63 عاما، وهو كشاف مواهب سابق في سيلتيك لصحيفة "ديلي سبورت" البريطانية "نشاهد أسلوب لعبهم ونحاول تقليده. نعرض مقاطع فيديو على اللاعبين كل صباح تقريبا، وخاصة خلال فترة التحضير للموسم، لنمنحهم فكرة عن المسار الذي يجب أن يسلكوه".

الروح الجماعية هي الأساس

بالنسبة للمدرب الأسكتلندي، يُعطى بناء روح جماعية قوية الأولوية على اللعب الفردي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مقارنة بين سجلات ميسي ورونالدو في التمريرات الحاسمة list 2 of 2 ميلنر لاعب برايتون يغير رقم قميصه تكريما للراحل جوتا end of list

ويُعد تحول نادي العاصمة مثالا يُحتذى به بحسب ماكغلين قائلا "يمتلك لويس إنريكي الآن فريقا متكاملا، ولديه سيطرة أكبر على لاعبيه".

ويضيف "إنهم أصغر سنا، وأكثر ميلا للاستماع وأخذ الأمور في الاعتبار، بدلا من التفكير، حسنا، أعطني الكرة وسأسجل هدفا".

فريق فالكيرك، الذي سيحتفل بعودته إلى الدوري الممتاز غدا الساعة الثالثة عصرا ضد دندي يونايتد، يديره المشجعون بميزانيات متواضعة، وهو بعيد كل البعد عن عمالقة الدوري الأسكتلندي الممتاز.