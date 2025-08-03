هل تنازل رونالدو عن رقم قميصه الأسطوري لجواو فيليكس؟

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فضول جماهير النصر ومشجعيه بعد أن ظهر خلال تدريبات فريقه مرتديا قميصا يحمل رقما مغايرا لرقمه المعتاد.

ونشر الدولي البرتغالي صورا من تدريبات النصر الأخيرة خلال معسكر النمسا بحسابه على إنستغرام، لكنه لم يكن يرتدي قميصه الأسطوري الذي يحمل رقم 7.

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وارتدى رونالدو قميصا حمل رقم 9، مثيرا حيرة مشجعيه ومتابعيه، الذين ذهب بعضهم إلى الاعتقاد أن رونالدو ربما تنازل عن رقمه التاريخي لصالح مواطنه جواو فيليكس الذي كان يرتدي هذا الرقم سابقا مع نادي أتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى تشلسي.

وضم النصر النجم البرتغالي قادما من تشلسي بعقد يمتد حتى 2027 ليلعب إلى جانب رونالدو.

وسبق للدون أن ارتدى الرقم 9 لبضعة أشهر في بداياته مع ريال مدريد قبل أن يحصل على الرقم 7 من راؤول، إلا أن شخصية "CR7" أصبحت كيانا مستقلا، يشكل جزءا من هوية اللاعب التجارية والإعلامية.

مؤخرا وفي خطوة أثارت استغراب مشجعي كرة القدم، أصبح من غير الممكن طباعة اسم النجم البرتغالي على القميص الرسمي الجديد لنادي مانشستر يونايتد لموسم 2025-2026.

وأكد مصدر داخل مانشستر يونايتد لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن الأمر لا يتعلق بقرار إداري من النادي، بل يعود إلى قيود قانونية تتعلق بحقوق العلامات التجارية.

كما يواجه نادي ريال مدريد، الذي تألق فيه رونالدو لسنوات وحقق معه أرقاما تاريخية، المشكلة نفسها.