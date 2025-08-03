تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي

قرر نادي تشلسي الإنجليزي عرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

ومن أصل 39 لاعبًا في قائمة الفريق، يتواجد 15 لاعبًا معروضا للبيع بحسب ما أفادت به صحيفة ماركا الإسبانية السبت.

ويُعد تشلسي من أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ أنفق أكثر من 234 مليون يورو على 7 تعاقدات، ويبدو أن الفريق اللندني في انتظار إتمام تعاقداته مع الهولنديين جوريل هاتو، وتشافي سيمونز، والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو.

لكن الأمر لا يقتصر على الشراء في "ستامفورد بريدج"، فبطل العالم يدرك الاكتظاظ في تشكيلته، ولذلك قرر المدرب إنزو ماريسكا عرض 15 لاعبًا للبيع.

المدرب الإيطالي واضحٌ في هذا الشأن، ويسعى لبيع بعض اللاعبين الذين انضموا للبلوز بملايين الدولارات، لكنهم فقدوا مكانتهم تدريجيًا مع مرور الوقت، وانخفضت قيمتهم السوقية بشكل كبير.

قائمة انتقالات تشلسي

تُقدّم قائمة انتقالات تشلسي مجموعةً واسعةً من الخيارات للعديد من الأندية في سوق الانتقالات الحالي، حيث تُغطّي جميع المراكز في الملعب.

ومن بين أوائل اللاعبين الذين استغنى عنهم ماريسكا المدافعان الفرنسيان أكسل ديساسي وبينوا باديشيلي، اللذان انخفضت قيمتهما من 45 مليونًا لكلٍّ منهما إلى نصف هذا المبلغ.

كما فقد البرتغالي ريناتو فيغا، العائد إلى تشلسي بعد فترة إعارته إلى يوفنتوس، مكانه في الفريق، ويطلب البلوز 40 مليونًا مقابل التخلي عن اللاعب الذي أثار اهتمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

كما يُطرح في سوق الانتقالات لاعبون شباب يفتقرون لوقت اللعب، مثل كارني تشوكويميكا، الذي أبدت عدة أندية اهتمامها بخدماته خلال فترة إعارته إلى بوروسيا دورتموند.

ومن بين الأسماء المرشحة للمغادرة أيضا ليزلي أوغوتشوكو، وألفي غليكريست، وكيرنان ديوسبري-هول، ولاعب برشلونة السابق مارك غويو، الذي يتطلع للانتقال إلى سندرلاند الصاعد حديثا.

مهاجمون للبيع

في تشكيلة تضم مهاجمين مثل جواو بيدرو، وبيدرو نيتو، وإيستيفاو، وتيريك جورج والوافد الجديد جيمي غيتنز، لا مجال لبعض المهاجمين الذين وصلوا إلى ستامفورد بريدج بحماس كبير لكن تراجعت مهاراتهم مع مرور الوقت.

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أبرز هؤلاء هو كريستوفر نكونكو، الذي أصبح غير لائق تماما للعب مع البلوز، وهو أيضا مطلوب من قبل عدة فرق. ويبدو أن بايرن ميونخ وإنتر ميلان هما الأقرب للتعاقد مع الفرنسي، لاعب لايبزيغ سابقا.

باب الرحيل مفتوحا أيضًا لأرماندو بروجا، المعروض للبيع في إيطاليا، وديفيد فوفانا، ورحيم ستيرلينغ، الذي يُقال إنه بعد إعارته إلى أرسنال، يتطلع إلى مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى نابولي، حيث بعد فشلهم في إتمام صفقة ندوي، أصبحوا مهتمين بضم الجناح الإنجليزي.

كما شملت القائمة نيكولاس جاكسون، الذي سيضطر، مع وصول جواو بيدرو وجيمي غيتنز، إلى تغيير فريقه إذا أراد الحصول على دقائق لعب.