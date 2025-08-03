ميسي يخرج مصابا في مباراة إنتر ميامي ضد نيكاكسا المكسيكي

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ملعب "تشيس" في الدقيقة 11 بعد تعرضه للإصابة خلال فوز إنتر ميامي على ضيفه نيكاكسا المكسيكي بركلات الترجيح 5-4، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من كأس الدوريات لكرة القدم.

وتعرض، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، للإصابة بعد محاولة لاختراق دفاع الفريق المكسيكي، لكنه تعثر على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يصطدم بمدافع نيكاكسا أليكسيس بينا ويسقط على الأرض، قبل أن يتم استبداله، في حين بدت الإصابة وكأنها عضلية.

وبادر إنتر ميامي بالتسجيل بعد دقيقة واحدة من خروج ميسي وتحديدا في الدقيقة 12، عن طريق لاعبه الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا بصناعة الوافد الجديد الأرجنتيني رودريجو دي بول.

وتعرض لاعب إنتر ميامي ماكسيميليانو فالكون للطرد في الدقيقة 17، ليستغل الفريق المكسيكي النقص العددي، ويدرك نتيجة التعادل بهدف لمثله في الدقيقة 33 عن طريق توماس بادالوني.

وتساوى الفريقان عدديا بعد طرد كريستيان كالديرون لاعب نيكاكسا في الدقيقة 62، بسبب الإنذار الثاني، قبل أن يخطف ريكاردو مونريال هدف التقدم للفريق المكسيكي في الدقيقة 81.

وتمكن الإسباني جوردي ألبا في إنقاذ إنتر ميامي من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 2+90، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بنتيجة المباراة، والتي نجح خلالها إنتر ميامي في حسمها لصالحه.

وكان إنتر ميامي قد فاز على منافسه أطلس المكسيكي في الجولة الأولى من البطولة، الخميس الماضي، بهدفين لهدف، بينما سيواجه بوماس المكسيكي فجر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.