مانشستر يونايتد يرصد 70 مليون يورو لضم لاعب برشلونة

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعدادا تاما لتلبية جميع شروط برشلونة المادية للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة "الشياطين الحمر" لا تجد مشكلة في دفع 61 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) لضم الشاب فيرمين لوبيز لاعب وسط برشلونة.

وأشارت إلى أن يونايتد ينتظر فقط القرار النهائي بخصوص موافقة بنجامين سيسكو لاعب لايبزيغ على الانضمام للفريق من عدمه، قبل تقديم عرض رسمي من أجل لوبيز (23 عاما).

وعلى الجهة المقابلة يسعى برشلونة إلى بيع عدد من لاعبيه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية في محاولة منه لتسجيل صفقاته الجديدة في قائمة الفريق للموسم الجديد 2025-2026، وفي مقدمتهم خوان غارسيا حارس المرمى القادم من الجار اللدود إسبانيول، وكذلك ماركوس راشفورد المعار من يونايتد بالذات.

وتعتقد الصحيفة ذاتها، أن برشلونة لا يمانع رحيل فيرمين لوبيز، مع احتمال عدم اعتماد المدرب هانسي فليك عليه أساسيا في الموسم المقبل، مع انتقال رافينيا للعب في العمق وإفساح المجال لراشفورد لشغل الجهة اليسرى.

ويُعد فيرمين الذي لعب 28 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الفائت، واحدا من المطالب الأساسية للبرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي يواجه منافسة شرسة على توقيع اللاعب بعد أن أبدى مواطناه تشلسي وأرسنال إلى جانب عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين اهتمامها بالتعاقد معه.

ومن المتوقع أن تتم صفقة ضم فيرمين إلى مانشستر يونايتد في الأيام القليلة القادمة، مع اقتراب انطلاق بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي كما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتمثل أولوية "الشياطين الحمر" حاليا في التعاقد مع مهاجم قبل خوض الفريق أولى مبارياته في البريميرليغ ضد أرسنال يوم 16 أغسطس/آب الجاري.

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وبعد فشل الإدارة في التعاقد مع أهدافها الأساسية، مثل ليام ديلاب الذي انتقل إلى تشلسي، وفيكتور غيوكيريس المنضم إلى أرسنال، حوّلت أنظارها إلى أولي واتكينز وسيسكو ومن ثم لوبيز.

ولا يزال سيسكو يُقيّم خياراته ولم يقرر بعد ما إذا كان سيفضّل الانتقال إلى أولد ترافورد أو التوجه شمالا نحو نيوكاسل يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد قد أتم صفقتين، حتى الآن، هما البرازيلي ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون والكاميروني براين مبيومو من برينتفورد، بقيمة إجمالية بلغت نحو 140 مليون جنيه إسترليني، حيث يأمل أموريم في أن يسهم اللاعبان الخبيران في الدوري الإنجليزي، في تقوية خط الهجوم الذي افتقر إلى الأهداف والثقة في المواسم الأخيرة.