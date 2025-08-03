لويس دياز يبهر الجميع في أول ظهور له مع بايرن ميونخ

سجل الكولومبي لويس دياز أول ظهور له بقميص بايرن ميونخ، في اللقاء الودي الذي جمع فريقه الجديد، مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي. وبالرغم من أنه لم يستطع أن يهز الشباك، فقد أظهر إمكانيات كافية لخلق نشوة وسط استعداد بطل الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الجديد.

وجاء تصريح جوشوا كيميتش قائد الفريق البافاري، بمثابة شهادة اعتراف بقدرات المهاجم الكولومبي ورسالة تحفيز أيضا، قائلا "لويس دياز يحب كرة القدم، والابتسامة لا تفارق وجهه، هذا ما نحتاجه".

انضم دياز لبايرن ميونخ يوم الأربعاء الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار)، وكان انضمام دياز الخبر السار الوحيد للنادي البافاري هذا الصيف، بعدما رفض فلوريان فيرتز الانتقال إلى بايرن وفضل عليه ليفربول.

كما أن شتوتغارت رفض أكثر من عرض من البايرن لبيع هدافه الشاب نيك فولتيماده، بالإضافة إلى غياب جمال موسيالا عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

شارك الكولومبي دياز صاحب الـ28 عاما بديلا في الشوط الثاني أمام ليون، وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها مايكل أوليسي الهدف الأول، كما أتيحت له أيضا 3 فرص للتسجيل. لكنه لم يترجمها إلى أهداف لتنتهي المباراة بفوز البايرن 2-1 على ليون.

وصرح دياز بعد المباراة قائلا "للأسف لم أستغل بعض الفرص التي أتيحت لي، لكنني أتمنى التسجيل في المباراة المقبلة. هدفي دوما هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب".

وأضاف "أشعر براحة كبيرة، وسعيد بوجودي هنا وخوض مباراتي الأولى بقميص البايرن، لقد قدمنا أداء جيدا وسيطرنا على المباراة".

تصريحات لاعبنا الجديد لويس دياز بعد مباراته الأولى مع #البايرن 💬#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/7vAOBHbFAp — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 3, 2025

يمتاز دياز بسرعة الانطلاقات على الجهة اليسرى، ومع نشاط أوليسي في الجهة اليمنى، فإن ذلك يعيد ذكريات ثنائي بايرن الشهير على الأجنحة آريين روبن وفرانك ريبيري.

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أما كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن، فقد حذر من المبالغة في كيل المديح للثنائي أوليسي ودياز قائلا "لا تصدقوا هذا الضجيج الدرامي، لكننا نتوقع منهما تسجيل الكثير من الأهداف".

بالمقابل، أبدى المهاجم هاري كين إعجابه أيضا بمستوى دياز، قائلا "قدم أداء رائعا اليوم، رغم أنه لم يتدرب معنا كثيرا، ولكنه يبدو متحمسا".

وأضاف النجم الإنجليزي كين "إنه يبدو سعيدا بوجوده معنا، فالابتسامة لا تفارقه. لقد كان فعالا للغاية في الثلث الهجومي، سنحتاجه كثيرا هذا الموسم، وأنا سعيد بوجوده معنا".

كما عبر فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ عن رضاه أيضا على أداء الجناح الكولومبي، حيث قال "لويس دياز لاعب إيجابي وحماسي للغاية، لقد أظهر قدراته في التدريبات، وسيساعدنا كثيرا".

يبدأ بايرن ميونخ موسمه بعد أسبوعين بمباراة السوبر الألماني أمام شتوتغارت حامل كأس ألمانيا، قبل أن يواجه لايبتزيغ في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني في 22 أغسطس/آب.

وقال كومباني "إنها فترة إعداد استثنائية بعد إجازة قصيرة، وعودة للمباريات بعد إعداد قصير، لكننا جاهزون رغم ضيق الوقت، نريد أن نكون مستعدين بدنيا للمباريات الأولى".

من جانبه، قال المدير الرياضي فرويند، إن لاعب الوسط جواو بالينيا سيغادر بايرن بعد عام واحد قضاه مع الفريق، وسط توقعات قوية بانتقاله إلى توتنهام هوتسبير.

وأشار إلى أن لاعب الوسط الآخر ألكسندر بافلوفيتش قد يعود إلى التدريبات خلال 3 إلى 4 أسابيع بعد إصابته بكسر في محجر العين.

وبدا فرويند متفائلا، وقال "أجواء الأيام الأولى من فترة الإعداد جيدة للغاية، والإعداد القصير قد يكون ميزة من الناحية الذهنية أيضا، ومن المفترض ألا يشكل أي أزمة بدنية".

ويختتم بايرن مبارياته الودية بمواجهة توتنهام هوتسبير يوم الخميس المقبل ثم يلاقي جراسهوبرز السويسري في 12 أغسطس/آب.