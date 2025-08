ما قصة اللاعب المدفون بملعب ستامفورد بريدج معقل تشلسي؟

يُعرف ملعب ستامفورد بريدج معقل تشلسي بأنه واحد من أشهر وأعرق الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ لطالما عاش ليالي صاخبة تاريخية وشهد على العديد من الإنجازات محليا وقاريا.

الملعب الذي افتُتح لأول مرة في أبريل/نيسان عام 1877، يحوي بين جنباته تفصيلا مجهولا يمكن اعتباره واحدا من الأسرار المثيرة الخاصة "بالبلوز".

ففي داخل الملعب الواقع في حي فولهام اللندني، وتحديدا عند نقطة الجزاء المقابلة لمدرّج "شيد إند" الجنوبي، دفن رفات أحد الرموز الكبرى في تاريخ النادي وهو بيتر أوسغود، وعُد ذلك المكان "ذا طابع وجداني عميق" وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ارتدى أوسغود الملقب بين الجماهير باسم "أوسي"، قميص تشلسي لمدة 10 أعوام وتحديدا بين عامي 1964 و1974، وسجل خلال تلك الفترة 105 أهداف في أكثر من 300 مباراة.

ويحظى أوسغود بمكانة خاصة بين جماهير تشلسي، التي تذكره دائما كواحد من أخطر المهاجمين داخل منقطة الجزاء، فضلا عن شخصيته المحبوبة والجذابة بالنسبة إليهم.

Today would have been Peter Osgood’s 72nd birthday.

Rest in peace, Ossie. #KingOfStamfordBridge pic.twitter.com/n9UCOoIoV3

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 20, 2019