عرض ضخم لبراهيم دياز في عيد ميلاده الـ26

يُكمل المغربي براهيم دياز نجم ريال مدريد اليوم عامه الـ26 بالتزامن مع تلقيه عروضا مغرية من عدة أندية، لكن المرينغي يريد بقاءه في البرنابيو ويؤكد أنه ليس للبيع.

يبدأ المهاجم، المولود في 3 أغسطس/آب 1999 في مالقا، موسمه الخامس مع ريال مدريد، حيث فاز بـ7 ألقاب ولعب 121 مباراة.

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وينتهي عقد دياز مع نادي ريال مدريد في 30 يونيو/حزيران 2027.

في موسم 2024-2025، لعب 56 مباراة وسجل 6 أهداف. كان أحدها هدفه الرائع ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والذي منح المرينغي الفوز.

وكان دياز قد انضم إلى النادي الملكي في يناير/كانون الثاني 2019 قادما من مانشستر سيتي، وخاض تجربة إعارة ناجحة مع ميلان بين 2020 و2023، قبل أن يعود ويصبح ركيزة أساسية في الفريق، حيث شارك في 121 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة.

وتُقدر القيمة السوقية للاعب بحوالي 40 مليون يورو، ما يجعله أحد أبرز المواهب المغربية في الملاعب الأوروبية.

عرض كبير لضم دياز

اتصلت عدة فرق بمكاتب فالديبيباس، لكنهم تلقوا جميعا الرد نفسه "ليس للبيع". فلا براهيم يريد الرحيل، ولا ريال مدريد يريد الاستغناء عنه. وقد اتضح ذلك من خلال العرض الأخير الذي وصل إلى مكتب رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ووفقا لموقع "فيشيز نت" (Fichajes.net)، فإن دياز بات محط أنظار العديد من الأندية السعودية، وقد قدّم أحدها عرضا بقيمة 65 مليون يورو تقريبا.

وأكدت صحيفة "مدريد-برشلونة"، أنه لا نية لدى ريال مدريد لبيع دياز.

ويُؤكد فلورنتينو أنه لاعب قيّم للغاية على الرغم من دوره الثانوي. وبعد مناقشة الأمر مع تشابي ألونسو، أعلن الرئيس رفضه لهذا العرض الكبير من السعودية.

ويتيح الوضع الاقتصادي المريح لريال مدريد رفض هذا النوع من العروض، وهو ما قد تضطر أندية أخرى لقبوله بالتخلي عن لاعب مميز.

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وأوضحت صحيفة "ماركا" أن بنفيكا هو أحدث الأندية المهتمة بضم براهيم دياز خلال الصيف الجاري، بعدما كان فنربخشه وعدة أندية أخرى هي متصدرة المشهد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم تعدد الاهتمامات بالتعاقد مع المغربي إلا أن أيا من تلك الأندية لم يقدم عرضا ملموسا على الطاولة للاعب، في ظل علمهم برغبته رفقة ناديه بمواصلة المسيرة سويا إلا أنها تحاول فقط جس نبضه على أمل ضعيف بالموافقة.

Madrid, Madrid y sólo Real Madrid. Muy feliz de volver a casa, gracias a todos por vuestro cariño 🤍. #HalaMadrid @realmadrid pic.twitter.com/1ztEFuo2P8 — Brahim (@Brahim) June 13, 2023

بديل من الطراز الرفيع

اكتسب دياز احترام جماهير مدريد بفضل جهده وموهبته واستمراريته.

وفي فريق زاخر بالنجوم مثل جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، أثبت ابن مالقا أن المجد ممكن أيضا كلاعب ثانوي. في ريال مدريد، الأمر واضح: إنه صانع التغيير المثالي، اللاعب الصامت الذي يبدع دائمًا عند الحاجة.

وبعيدا عن الأرقام، فإن تأثيره على المباراة واضح: فهو يخترق الخطوط، ويواجه المدافعين بلا خوف، ويُقدم حلولا في اللحظات الحاسمة. سواء في مباريات الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا، أو كأس الملك، فقد قدّم اللاعب رقم 21 في فريق لوس بلانكوس أداء مميزا بشخصيته وجودته.