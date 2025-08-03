شاهد.. مصري يسحب 20 سيارة بجسده لدخول موسوعة غينيس

نجح أحد الرياضيين المصريين في سحب 20 سيارة دفعة واحدة بجسده، في محاولة منه لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمصارع المصري أشرف محروس الشهير باسم "كابونغا"، وقد سحب 20 سيارة بجسده.

🔔📷#لقطة_اليوم | أشرف محروس ، رجل مصري حاول تحقيق ما لم يحققه أحد من قبل، العملاق المصري نجح في سحب 20 سيارة بجسده ، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية pic.twitter.com/3V0Ht0eoiz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 2, 2025

وتمكن محروس وهو ابن محافظة الإسماعيلية من جر هذه السيارات بواسطة حبل رُبط على جسده، أمام المئات من الأشخاص الذين حضروا خصّيصا من أجل متابعة هذا الحدث، في حين لم يصدر أي تعليق حتى الآن من الموقع الرسمي لموسوعة غينيس.

وسبق لمحروس (45 عاما) أن حفر اسمه في سجلات الموسوعة الشهيرة، بعد أن تمكن من سحب قطار في مايو/أيار الماضي، وهو صائم.

وأمام لجنة متخصصة من موسوعة غينيس، حطّم محروس الرقم القياسي لسحب قطار مكّون من 3 عربات وجرار بوزن 279 طنا، بأسنانه مرة وبكتفه مرة أخرى.

وفي مارس/آذار 2022 نجح محروس في تحقيق رقم قياسي عالمي لأثقل مركبة يتم سحبها بالأسنان والتي بلغ وزنها 15 ألف و730 كيلوغراما.

وكشف محروس في حوار سابق مع الموقع الرسمي لموسوعة غينيس عن سبب تسميته بـ"كابونغا"، والذي يعود إلى اسم مهاجم أفريقي ارتدى قميص الزمالك المصري قبل سنوات.

وقال "قضيت سنوات في صغري بالعراق مع والدي الذي كان يعمل مقاولا ثم عدت إلى الإسماعيلية ولعبت بعض الوقت في كرة القدم. كنت ألعب بشكل جيد جدا ما دفع أصدقائي إلى إطلاق اسم مشابه للاعب نادي الزمالك السابق من جمهورية الكونغو كابونغو كاسونغو".