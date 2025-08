سلسلة تاريخية لمانشستر يونايتد مهددة لأول مرة منذ 88 عاما

يمر مانشستر يونايتد الإنجليزي بمرحلة تاريخية استثنائية على صعيد أبناء الأكاديمية لم يعشها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

فمع رحيل ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة، والوداع المحتمل للأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، واعتزال جوني إيفانز، سيحطم النادي سلسلة تاريخية بدأت قبل 88 عاما.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه في حالة خروج غارانتشو، فإن مانشستر يونايتد لن يعتمد على أي لاعب من أكاديميته في الموسم القادم 2025-2026 للمرة الأولى منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وخلال السنوات القليلة الماضية غادر أبرز خريجي الأكاديمية ملعب أولد ترافورد، منهم: سكوت مكتوميناي (نابولي)، وماسون غرينوود (مرسيليا)، ودين هندرسون (نوتنغهام فورست) الذي يُعد حاليا من أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرهم راشفورد إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لم يخض أي مباراة من دون وجود لاعب واحد على الأقل من أكاديميته في القائمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 1937، أي خلال 4 آلاف و321 مباراة متتالية.

وأشارت إلى أن الأمل معقود حاليا على اللاعب الشاب كوبي ماينو (20 عاما) الذي يُنظر إليه على أنه من جواهر أكاديمية يونايتد، من أجل إنقاذ الفريق من هذه الحالة، "لكن إصابة واحدة قد تنهي هذا الرقم الأسطوري".

ويأتي ذلك بعد موسم (2024-2025) كسر فيه "الشياطين الحمر" عدة أرقام سلبية، منها أسوأ سلسلة نتائج منذ أكثر من 50 عاما عندما أنهى "البريميرليغ" في المركز الـ15، وهو أسوأ مركز للفريق في تاريخه.

من جهتها، كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ذلك: "رقم تاريخي آخر مهدد بالزوال بسبب نزيف المواهب في مانشستر يونايتد"، فمن بين 10 لاعبين إنجليز في الفريق وحده ماينو تخرّج من الفئات السنية، وهو "تقليد طويل وفلسفة نادٍ قائمة على تطوير المواهب المحلية، توشك على الأفول في أولد ترافورد".

88 years. 4,321 games. One iconic streak hangs in the balance… 🔴⚠️

2. History may be rewritten at Old Trafford 🕰️ Will the streak survive or snap?

3. Manchester United’s proudest record could fall. 88 years of legacy on the line! pic.twitter.com/LXGQnyMtlG

— India Sports News (@IndiaSportNews) August 2, 2025